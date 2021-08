Rosa López Piedra: "Vilma aporta un apoyo terapéutico, no es juego"

Cada vez hay más servicios a domicilio. ¿usted qué ofrece?

Consultas básicas de veterinaria para colocar microchips, desparasitaciones y asesoramiento, además de intervenciones asistidas en mayores y niños, soy especialista en alzhéimer y autismo. Al final me animé y conseguí la perra Vilma, que es con la que trabajo. También hago talleres de lengua de signos y algo de docencia. Mi objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y los animales.

¿Cómo se pueden solicitar?

Soy autónoma, trabajo por toda la comarca y fuera si costean el desplazamiento. Con la empresa puedo hacer algo de todo. Pueden llamarme al 650 32 28 89 o a través de las redes sociales. En eMotivaVet están todos los datos para que puedan contactar.

¿Qué le aporta ese trabajo?

No lo tengo como medio de vida, lo hago porque me reconforta y me gusta mucho ayudar a los demás. Trabajo en el ámbito educativo y sociosanitario, atiendo a personas con diversidad funcional, niños con espectro autista.

¿Cómo entrenó a Vilma?

Vilma es una perra labrador retriever, de cinco años, seleccionada y adiestrada en la Escuela de Formación del Perro de Asistencia en Asturias. Después fui a centros de mayores y colegios con ella. No es un entretenimiento, es una intervención, Vilma aporta un recurso de apoyo para captar la atención de las personas y motivarlas para que desarrollen actividades, para fomentar la motricidad, la autoestima o la movilidad.

Les pongo unos objetivos para que vuelvan a conectar con el entorno, con la realidad, les hablo para que la acaricien y lograr una estimulación multisensorial, así aumentas su autoestima para que se sientan útiles o las habilidades sociales para favorecer la comunicación, la expresión de emociones, el control de los impulsos. A los niños con hiperactividad o déficit de atención les ayuda tener la perra al lado para elaborar una actividad o concentrarse.

¿Qué cualidades tiene la perra?

Es muy equilibrada, alegre, muy sociable. En el entorno de trabajo transmite calma, al tener esta formación está acostumbrada a los ruidos, por lo que tienes la seguridad de que no reaccionará de manera violenta ni saldrá corriendo. Está acostumbrada a que le toquen, gente que le quiere quitar la piel. Son perros que están habituados a todos los estímulos posibles a los que puedas someterlos para evitar que tengan reacciones desorbitadas. Dicen que es muy tranquila.

¿Tiene mucha demanda de estos servicios?

Cada vez más, pero creo que la gente aún no conoce suficiente esta actividad, piensan en lo que sale en la televisión o en el periódico.

¿Cómo se da a conocer?

Pongo carteles, llevo desde 2018, pero con el covid tuve que dejar actividades extraescolares. Trabajo por horas en la residencia de San Cibrao y con visitas a domicilio. Mucha gente no entiende que es una intervención terapéutica. No juego con el perro.