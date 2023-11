Una ronda copera llena de alicientes en el Vista Alegre

El Pescados Rubén Burela FS cambia el chip para recibir este martes al Ribera de Navarra en la Copa del Rey tras su extraordinaria victoria liguera ante el líder, Zaragoza, (2-0), en la Liga de Segunda División. La cita arrancará a las 20.30 horas y corresponde a la cuarta ronda del torneo copero, que se resuelve a partido único en el pabellón Vista Alegre.

Uno de los grandes alicientes del partido es el regreso de Juanma Marrube al Vista Alegre, ahora como entrenador del conjunto de Tudela. El técnico alfocense, que consiguió el último ascenso a la Primera División del conjunto mariñano (temporada 2018-19), ejercerá de entrenador visitante por segunda vez en la cancha burelesa después de hacerlo con el Parrulo la pasada campaña. Además, Juanma es toda una institución en el club naranja como jugador, ya que desarrolló casi toda su carrera deportiva en el cuadro burelés.

"Sempre é moi especial volver ao Vista Alegre, no Pescados rubén non so teño un montón de amigos, senón que sigo vinculado dun xeito ou outro a unha entidade que sempre será a miña casa e á que sigo no día a día", aseguró el técnico alfocense, que conoce a la perfección al que va a ser su rival esta noche e incluso tuvo a su cargo a jugadores como Kaluza, Lucho, Quelle o Pitero, que forman parte del equipo burelés aunque el último está lesionado desde la pasada temporada. "Creo que fai anos en Burela comenzouse unha aposta por manter unha estrutura de algún xogador veterano e engadirlle novas promesas do fútbol sala nacional, tanto canteirans como de outros clubes, e creo que se lle está dando continuidade con bastante éxito. Penso que é unha filosofía que pode dar froitos porque eu vexo ao equipo en condicións para volver a loitar polo ascenso e incluso a nivel de club está preparado para afrontar o salto a primeira pola solidez do proxecto e porque ten unha identidade de superior categoría", señaló.

Pese a que el Ribera de Navarra se presenta como favorito en la cita por tratarse de un equipo de superior categoría, Juanma huye de la etiqueta y recuerda que la Copa del Rey "é unha competición na que cada tempada hai un montón de sorpresas" y no cree tampoco que su equipo tenga menos presión que el Burela FS de cara al encuentro de hoy. De hecho, cree que se trata de una competición en la que hay que disfrutar al máximo y avanzar todo lo que se pueda, pero sin olvidarse de la Liga. "Na Copa do Rei diría que so teñen presión algúns equipos obrigados a pelear polos títulos, como o Barça, El Pozo, Inter etc; o resto sabemos que é unha competición na que hai posibilidades de ir sorteando rondas e de ter partidos fermosos, incluso na casa se seguimos avanzando. Pero estamos tamén obrigados a analizar todo de xeito global e estamos inmersos nunha voráxine de partidos e viaxes que nos vai levar tamén ata Murcia esta mesma semana. Iso non quere dicir que non vaiamos a Burela coa intención de avanzar na competición, que dende logo que é o que queremos", dijo.

El técnico alfocense espera un rival muy motivado y con una elevada capacidad competitiva. "Neste tipo de eliminatorias o equipo de inferior categoría sempre ten un plus de motivación que ademais se ve impulsado polo feito de xogar na casa. Espérome un Burela FS moi competitivo, cunha disciplina táctica importante e nós debemos igualar a súa intensidade", manifestó.