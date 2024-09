Se rompe el tripartito de O Valadouro: secretismo y una amenaza de denuncia

El gobierno tripartito que hasta este martes regía el Concello de O Valadouro saltó por los aires con la decisión de la todavía alcaldesa, la independiente María José Fernández, de romperlo y dar un giro total al ejecutivo municipal. Abandonará el puesto de alcaldesa y prestará su voto al Partido Popular, lo que convertirá en alcalde a José Manuel Lamela, que de este modo volverá a la alcaldía que había ocupado de 2011 a 2013 cuando la perdió por una moción de censura a manos del socialista Edmundo Maseda. Tiene 71 años y es empresario jubilado.

Este mismo martes Fernández firmó la cesión de las delegaciones que ocupaban los dos concejales del PSOE, María Xosé Barreira y Alejandro Fernández, así como los del BNG, Eduardo Chao y Eliseo Teijeiro. También nombró al popular José Manuel Lamela primer teniente de alcaldesa.

En un comunicado conjunto de la regidora y Lamela, anunciaron que este viernes, a la una y media, se celebrará un pleno en el que ella cesará como alcaldesa y Lamela ocupará ese puesto. Será en funciones, ya que la toma de posesión definitiva se hará el día 19.

La gran ilusión que acabó en frustración

María José Fernández se mostró muy elocuente a la hora de analizar las motivaciones que la llevaron a tomar una decisión tan drástica, sobre todo porque admitió que ser alcaldesa de O Valadouro "era algo que eu levaba buscando desde había moito tempo. Vinte anos, porque era unha gran ilusión, pero non saíu ben".

En primer lugar descargó gran parte de la responsabilidad de la decisión en la actitud del PSOE, ya que aseguró haber perdido por completo su confianza en ellos hasta el punto de que "cando se querían comunicar conmigo facíano a través dos concelleiros do Bloque".

Añadió que "continuamente" trataron de interferir en su papel como máxima responsable de personal y que detectó que tampoco hicieron nada por el municipio. También aseguró que el exalcalde, Edmundo Maseda, "ó que sacamos de aí precisamente para poder chegar a un acordo, estaba continuamente no Concello, mantiña reunións cos traballadores en dependencias municipais. Ata o punto de que no pobo os veciños xa me estaban preguntando se Edmundo Maseda volvera outra vez á política".

Pero dijo que "a gota que colmou o vaso" fue que el PSOE la amenazó con presentarle una denuncia penal si no revisaban el expediente abierto a un trabajador "e iso é unha liña que non se pode traspasar. Non podes ameazar a unha alcaldesa que ademais é a túa socia de goberno con denunciala penalmente e agardar que non pase nada".

El PSOE niega todo con rotundidad

Sobre este respecto se pronunció la portavoz municipal del PSOE, María Xosé Barreira, quien lo negó rotundamente y añadió que "me parece unha maniobra moi fea facernos esa acusación, que non é así para nada". Barreira explica que "o que se fixo foi decirlle que tiña que convocar unha xunta de goberno para tratar, entre outras cousas, ese asunto, en base ao que marca a lei. E xa está, non houbo nada máis. Nunca a ameazamos con nada diso".

El BNG no se pronunció sobre este asunto hasta última hora de este martes. Aseguraron que es una decisión "fóra de toda lóxica e de toda ética" y afirmaron que consiguieron sacar adelante "un goberno de progreso" en el que su grupo "puxo todo o necesario a nivel humano, de xestión e de recursos para mellorar a vida da veciñanza".

"Isto é para desconfiar. Cando a esmola é tan grande, ata o santo desconfía", dice el portavoz del BNG

El portavoz municipal del BNG, Eduardo Chao, cree que tras esta decisión están "as artimañas do PP" que cree que con el tiempo se acabarán sabiendo y dijo con retranca que "cando a esmola é tan grande, ata o santo desconfía".

También adelantó que "saberemos a que xogou aquí cada quen e como xogou, pero de momento o que sabemos e agora se confirma unha vez máis é que o PP sempre recurre ao xogo sucio".

El futuro alcalde, José Manuel Lamela, no quiso hacer ninguna declaración e indicó que hablará tras su toma de posesión.

La secretaria de organización del PSOE, Pilar García Porto, sí que hizo unas declaraciones sobre este asunto para asegurar que se estaba subvirtiendo la voluntad de los vecinos de O Valadouro, que votaron con el objetivo de que no gobernase el Partido Popular.

María José Fernández: "Pido perdón aos veciños porque isto non saíu como tiña que ser, foi un fracaso"

María José Fernández. EP

La todavía alcaldesa de O Valadouro asegura que la situación actual en el Concello era "insostible". Esto le hace pedir directamente perdón a los vecinos y vecinas del municipio de O Valadouro "que confiaron en min como alcaldesa e teño que recoñecer que fallei porque non puidemos sacar isto adiante. O Concello non está funcionando, iso é unha realidade e temos que conseguir que si que o faga, pero eu xa non me vexo con forzas para seguir, así que quero disculparme por esta situación".

En todo caso, añade que se encontró muchos problemas muchos a nivel de personal, con mucha gente de baja "e outra xente coa que non se podía contar". Indica que se llegó a un punto "no que algúns traballadores xa non me obedecían. Bastaba que eu dixese que había que facer unha cousa para que eles fixesen a contraria ou non a fixesen".

Como ejemplo de ello cita un caso concreto en el que dio una orden directa a un trabajador para que realizase una labor "e o que me contestou foi 'iso vas facelo tu', e iso é algo que non se pode consentir de ningunha maneira".

María Xosé Barreira: "Nós intuiamos desde xa hai tempo que isto ía pasar pola actitude dos dous"

María Xosé Barreira. EP

La portavoz municipal del PSOE y persona a la que la alcaldesa apunta directamente como una de las principales culpables de su decisión, María Xosé Barreira, se muestra totalmente escéptica con respecto a las argumentaciones de Fernández y asegura que "isto é algo que nós xa hai tempo que sospeitábamos que ía pasar pola actitude que estaban mantendo tanto ela como no PP".

Barreira cita, por ejemplo, el hecho de que no haya plenos ordinarios desde abril o "unha deixadez de funcións patente na alcaldesa que era moi notoria".

En cuanto al PP dice que en el pleno ordinario que celebraron en abril "só preguntaron pola situación persoal dunha veciña, que por riba xa estaba arranxada, cando no Concello había problemas tan graves como atrasos nos pagos das nóminas dos traballadores municipais ou no pago de facturas, mesmo habendo cartos para poder facelos". Dice que cosas como esas "xa nos facían sospeitar que algo estaba pasando porque iso non era normal".

Siete concellos de Lugo también sobreviven en la cuerda floja

La corporación fragmentada de O Valadouro no es la única en la provincia. Como resultado de las últimas elecciones municipales, son varios los ayuntamientos regidos en minoría, donde la capacidad de diálogo se hace fundamental.

Viveiro

En A Mariña solo otro concello se encuentra en minoría, y es nada menos que el más importante de la comarca, el de Viveiro. Allí la socialista María Loureiro gobierna en coalición con el BNG, que tiene a Míriam Bermúdez como primera teniente de alcaldesa y que consiguió el voto de investidura de los concejales de Por Viveiro.

El arranque del mandato fue muy complejo, porque no conseguían sacar adelante los presupuestos, algo que finalmente hicieron con el apoyo de Por Viveiro, a cambio de dejar las cuatro dedicaciones planteadas en principio por el gobierno local en dos: una para la alcaldesa y otra para la primera teniente de alcaldesa. Sin embargo, al gobierno local le costó superar el desgaste.

Sarria

En Sarria, el gobierno de Claudio Garrido con Camiña Sarria pudo aprobar en mayo los presupuestos de este año gracias a una cuestión de confianza y al no presentarse una moción de censura. Tampoco hubo acuerdos en otros asuntos, aunque la abstención de la oposición permitió a los independientes —con siete de los 17 ediles de la corporación— aprobar modificaciones de crédito por más de un millón de euros para el pago de facturas e inversiones. La abstención del BNG, en este caso en el último momento, también posibilitó que el gobierno sacara adelante un cambio en el polémico contrato eléctrico.

Vilalba

En Vilalba, tras la sorpresa en el arranque del mandato, cuando a los tres meses dimitió Elba Veleiro y tomó el bastón de mando Marta Rouco, el bipartito entre el PSOE y Vilalba Aberta alcanza récord de tiempo. Con las áreas compartimentadas, cada uno se encarga de lo suyo sin muchas interferencias.

La Rúa da Pravia, y la decisión de Vilalba Aberta de cambiar el sentido, es el punto más controvertido en un gobierno sin mayoría que, con el PSOE al frente, consiguió sacar adelante el presupuesto, prorrogado cinco años, con el apoyo puntual del BNG.

Muras

En Terra Chá, el de Muras es el gobierno en minoría más atado de manos, tras no revalidar un pacto BNG-PSOE que duró ocho años. El regidor, el nacionalista Manuel Requeijo, que ya tardó seis meses en conseguir aprobar su sueldo, no consigue apoyos para sacar adelante ni el pago de facturas ni ayudas municipales.

Está pendiente un suplemento de crédito de unos 260.000 euros y un reconocimiento extrajudicial de 94.000, además de 9.000 euros para ayudas de estudiantes y 10.000 para asociaciones. El PP se mostró a favor de una moción de censura que no fraguó.

A Pastoriza

El pacto entre PSOE y BNG en A Pastoriza duró 16 años, hasta las últimas elecciones, en las que el PP se hizo con la alcaldía, con Darío Cabaneiro al frente. El regidor logró sacar adelante los presupuestos al segundo intento y con el voto de calidad, en un pleno extraordinario en el que la concejala socialista Montserrat Cabaneiro —que se abstuvo en el intento anterior, rompiendo la disciplina de voto de su partido— dejó su acta por motivos "persoais". También hubo cambios en el gobierno: de cinco ediles, dos dimitieron. Pablo Bouso entró por Adrián Cendán, y José Luis Iglesias por Jesús Obarrio.

Monterroso

La situación Monterroso encadena varios mandatos inestables. Las últimas elecciones dejaron una corporación fragmentada, con tres ediles para el PP, tres para el PSOE, dos para IxM, uno para el Partido Galego y otro para el BNG. El veto del BNG y del PG a Antonio Gato impidió formar un tripartito de izquierdas, y abrió la puerta al popular Eloy Pérez Sindín, con la lista más votada, que a duras penas logra avanzar cualquier propuesta, ni siquiera la aprobación de los presupuestos o de su propia dedicación.

Sobre él planeó la posibilidad de una moción de censura, pero el desacuerdo interno de las otras formaciones la frenaron. Y es que la inestabilidad en Monterroso no solamente ser refiere a la fragmentación de la corporación, sino a la división interna de las fuerzas que la componen.

Becerreá

En Becerreá, Manuel Martínez perdió en las pasadas elecciones, bajo la coalición electoral Contamos, la mayoría absoluta de los comicios del 2019, con Galicia Sempre. Aun así, la posibilidad de pacto de las otras dos fuerzas políticas, el PP, con cuatro concejales, y el BNG, con dos, está descartada.