Suspendida la romería de O Naseiro en Viveiro

El Concello de Viveiro y la comisión de fiestas de O Naseiro acordaron suspender la celebración de la tradicional romería "considerando que é o mellor e máis axeitado tendo en conta a situación actual".

Desde el gobierno local lamentan "profundamente" que este año no sea posible celebrar "unha das festas locais máis representativas" y esperan que se pueda retomar el próximo. Además agradecen a la comisión el trabajo realizado y manifiestan su apoyo "a todas aquelas persoas que se verán prexudicadas non só polo que o Naseiro significa a nivel festivo e de ocio, senón tamén dende un punto de vista económico, polas consecuencias da súa suspensión".

El Concello recuerda que no podía suspender la celebración directamente al no ser organizador, pero sí tenía competencias para no autorizarla. En todo caso precisa que de momento no había ningún trámite realizado y que estaban ya en contacto con la comisión a la espera de ver cómo evolucionaba la situación sanitaria. Finalmente consensuaron que lo mejor era no hacer este año la fiesta, una de las más concurridas y declarada de interés turístico.

Añaden desde el Concello que próximamente presentarán la programación alternativa que diseñaron para el mes de agosto "de acordo coas medidas e limitacións establecidas polas autoridades competentes e a nova normalidade".