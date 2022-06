"Había moitísima xente", reconocía un satisfecho Jesús García Yebra desde la comisión de la romería de As Cruces en Arante (Ribadeo) tras el acertado cambio de día de esta fiesta de interés turístico gallego que siempre se celebraba el lunes de pentecostés. La alta afluencia invita a los organizadores a mantenerla en domingo a partir de ahora, pues "nun festivo anima máis a acudir e había moita xente, incluso de Ribadeo, que nunca fora porque o luns non podía", recordó.

La celebración, que recrea la resistencia que prestaron los vecinos de siete parroquias de Ribadeo y Trabada para frenar el avance hacia Santiago de las tropas napoleónicas en el puente de Arante, comenzó al mediodía con la tradicional bendición de los campos en el lugar de Os Bestilleiros y la bajada en procesión hacia la capilla de Nosa Señora das Virtudes, con pinturas murales de gran valor.

Allí se hizo la reverencia de las cruces y de los pendones y el bandeo de uno de ellos, en este caso, el de la parroquia trabadense de Sante. Todo ello, acompañado del grupo de gaitas Brisas del Eo. Tras la misa hubo sesión vermú con el grupo La Bamba y "non collía unha agulla", aseveraron desde la comisión.

La intención de los organizadores este año era también recuperar el espíritu de la romería con las comidas en el campo de la fiesta y la respuesta también fue muy positiva, con "210 persoas comendo" un menú a base de entremeses calientes y fríos, mejillones, lacón cocido, churrasco de ternera y cerdo, postres y bebidas.

Una novedad este año fue la representación de la batalla contra los franceses a cargo de Bruxo Queiman y Andrea Pousa —Queiman&Pousa— en el puente de Arante, "onde gañaron os veciños das sete parroquias, non só os de Arante", puntualizó Jesús García, pues también fueron los de Ove, Covelas y Cedofeita en Ribadeo, y los de Vidal, Balboa y Sante de Trabada.

"Houbo máis afluencia que o luns de sempre e ata chamou xente de Oviedo e de outros sitios de lonxe para vir ver a actuación de Luar na Lubre", comentó el organizador, pues este recital era otro de los platos fuertes del día.

Para terminar hubo animación musical La Bamba pero no se prolongó con verbena nocturna. "A festa é toda de día, non vai haber ningunha programación de noite para que a xente se poida marchar a partir das dez ou once", dijo el integrante de la comisión. Esa es la idea con la que trabajan también para futuras ediciones, "toda a xente coa que falei estaba moi contenta do ben que fora todo e agardamos que siga así para seguila facendo en domingo", dijo.