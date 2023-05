A romaría do Bispo Santo de Foz contará este ano con servizo de autobús

A romaría do Bispo Santo de Foz, na que se esperan centos de romeiros esta fin de semana, contará este ano por primeira vez con servizo de autobús para subir desde o pobo á área recreativa. Están previstas dúas paradas: na cafetería Dandy e na explanada das Torres e o horario no que estará operativo o servizo é de doce da mañá a tres e de seis da tarde a oito. O prezo é de 2 euros a viaxe.

"Quixemos ofertar este servizo a ver como sae", asegura Marcos Lastra. "Facémolo porque se bebes non podes conducir e tamén porque hai xente maior que quere subir pero non ten coche ou non lle apetece subir con el por se non ten onde aparcar e deste xeito pode subir e baixar comodamente", explicou.

A comisión da festa tamén volve facer este ano fincapé na necesidade de coidar o entorno no que se celebra a romaría, polo que colocará una lona na zona coas normas básicas que deben seguir os romeiros, moitos dos cales acamparán alí. Así, subliñan que está prohibido facer lume no chan ou preto das zonas de acampada e arboredo, que os residuos deben depositarse nos colectores instalados para tal fin respectando a recollida separada e que a zona de acampada debe deixarse recollida e levar os posibles residuos voluminosos ao punto limpo. "É importante que a xente se divirta de xeito controlado e que deixe todo limpo", afirmou Lastra. Tamén a delegación de Medio Ambiente municipal emitiu un bando no que advierte de posibles sancións se se incumpre esta normativa.

Dende a comisión tamén agradecen o seu apoio á cita ao Concello, á Vicepresidencia da Deputación e á Xunta, así como á deportista focega de kickboxing Vanesa Ares que estivo presente na presentación da romería, que mostra tamén o seu apoio ao deporte local.

PROGRAMA. A festa arranca o vindeiro venres coa verbena a cargo de D’Cano e Fussion. O día central será o sábado con misa á unha e media seguida de sesión vermú con Ritmo Joven e despois será a banda de gaitas Dambara de Burela a que anime as comidas campestres. Despois dunha tarde chea de actividades será a verbena con Ritmo Joven e Charleston. E o domingo despois da misa haberá sesión vermú coas formacións Fenix e Louband.

Durante os tres días a Pulpería Rochela de Vilalba servirá polbo, xamón cocido e churrasco.