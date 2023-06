Rolando Castro: "La tarta Burela lleva chocolate y bizcocho y crema de avellana"

¿Cómo nació la tarta Burela?

Era una tarta que quería hacer desde hace años y que ahora se hace realidad. Queremos que sea la tarta emblemática de nuestro negocio en Burela.

¿Y cuál es la receta?

Personalmente creo que tiene un sabor exquisito y sus ingredientes están equilibrados. Lleva una base de hojaldre y luego se va componiendo de distintas capas: chocolate, bizcocho de avellana y crema también de avellana. La decoración está hecha con bastones de hojaldre. Por encima además lleva un torques, también de hojaldre, en alusión a esta pieza encontrada en Burela.

¿La venderá al corte como el resto de su repostería?

Sí, yo tengo el formato de hacer los bizcochos en planchas de 30x40 y de unos tres o cuatro kilos de peso cada pieza y de ahí se van quitando las porciones en el tamaño que los clientes necesitan y me piden. Antes de abrir este negocio yo ya había trabajado en el sector y siempre quise desarrollar esta idea de vender los bizcochos al corte porque hay mucha gente que no necesita o no quiere llevarse uno entero.

¿Y funciona bien este formato?

Sí, estupendamente. Empecé con la tarta de queso para probar y como la acogida fue fabulosa pues ya continué.

¿Qué tartas ofrece?

Además de la de queso, tengo las que son tipo Mondoñedo y tipo Santiago, el marmolado, tarta de manzana, bizcocho de nata, de nuez y de avellana. Estos los tengo todos los días porque se venden muy bien y después hay días que para variar tengo de coco, naranja o limón.

¿Se pueden comprar también las piezas enteras?

Sí y se pueden encargar en un formato más pequeño adaptado a las necesidades de cada cliente. Igual que las empanadas, que las hago todas redondas, y también se puede comprar la pieza entera o llevarla por porciones en función de las necesidades de cada uno. Al final hay mucha gente mayor o que vive sola para la que es interesante poder comprar así estos productos.

¿Cuál diría que es el emblema de su negocio?

Para mí lo fundamental es que todo es hecho aquí. Tenemos un pequeño obrador y lo hago todo yo mismo, tanto los bizcochos como las empanadas y el pan. Trabajo desde las ocho de la tarde hasta las tres de la tarde del día siguiente para hacer todo lo que se vende en la tienda.

Un horario complicado.

Sí que lo es, pero estamos empezando y lo tengo organizado así. Ahora cuento con una dependienta y si puedo iré incorporando más gente. Hasta el momento cerramos los lunes y por las tardes, aunque ahora en julio, agosto y septiembre también abriremos en horario de tarde para probar a ver si funciona y ampliarlo a todo el año.

Y coincidiendo con la apertura de las tardes llega la nueva tarta.

Sí, además mañana vamos a organizar una pequeña degustación entre los clientes que se acerquen a la panadería. Espero que a todos les guste.