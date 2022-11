Susana Rodríguez Gacio nunca falla

El triatlón no tiene secretos para Susana Rodríguez Gacio. La paradeportista viguesa con raíces mindonienses no falló a su cita con el oro mundial y revalidó en Abu Dabi el título conquistado el pasado año en el mismo escenario para sellar su quinta corona universal y engordar uno de los palmarés más destacados entre los atletas con discapacidad.

Acompañada por su guía, Susana Loehr, Susana Rodríguez Gacio se impuso con un crono de 1 hora, 8 minutos y 11 segundos. Aventajó en poco más de medio minuto a la italiana Francesca Tarantello, que fue su gran rival. En la tercera plaza terminó la británica Alison Peasgood, pero ya a casi tres minutos.

Los números de Susana Rodríguez Gacio en los campeonatos del mundo de triatlón son impresionantes, ya que además de los cinco oros que lleva, también subió al podio otras cuatro veces, con dos platas y dos bronces. En total, son nueve metales en sus diez participaciones en Mundiales, además del oro olímpico en Tokio 2021, con el mérito añadido de haber conseguido todo con cuatro guías diferentes, a las que agradece su ayuda. "Es de locos, y con cuatro guías distintos a quienes les debo mucho de lo que he ido progresando. Tengo que pararme y valorarlo porque el triatlón paralímpico ha cambiado una barbaridad. Del Mundial de 2012, de todas las categorías, sólo seguimos tres", aseguró tras conquistar su quinto título.

Pese a que su palmarés no para de crecer, la paradeportista gallega deja bien claro que la ilusión por seguir compitiendo es la que le permite tener opciones en las pruebas que disputa. "Mantengo la motivación porque me gusta mi deporte y lo que hace que pueda seguir bien es la gente que tengo alrededor: mi guía, Sara, mi entrenador, Luis, mis guías de entrenamiento, mi psicóloga, María, que tiene una parte importante de esta medalla porque sin el trabajo que he hecho con ella no estaría aquí y mi familia", añadió.

Rodríguez Gacio también quiso matizar las dificultades que tiene para estar entre las mejores e incluso asegura que no llegaba en las mejores condiciones a la prueba de este jueves. "Pasé un año muy complicado y ayer (por el martes) tuve una caída que me generó algo de miedo", señala, añadiendo también que "hay cosas que hay que cambiar, en el agua hay gente que te golpea o te tira de la pierna".