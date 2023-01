Rodrigo Ramos: "Agardo que a xente reciba o disco con cariño, como creo que merece"

Rodrigo Ramos (Silleda, 1990) publica este venres 13 coa discográfica Esmerarte Industrias Creativas o seu terceiro álbum, Claustrofobia, nun estilo pop-rock alternativo e con algún aire folk. Ten unha conexión mariñá xa que contou co cervense Xaime Miranda para a dirección de vídeos como o do single que xa estreou e que dá nome ao traballo, e noutro, gravado en San Cibrao, que sairá á luz tamén este venres e que corresponde a un tema no que colabora coa cantante do Incio Lucía Pérez. Un lucense máis, David Fidalgo, asina outro dos vídeos, neste caso unha animación.

Como se sente nestes días previos á posta á venda do álbum?

Con grandes expectativas e ilusionado, agardando que a xente o reciba con cariño, como creo que se merece.

Como foi o proceso para a súa creación?

Chámase Claustrofobia xa que gran parte das cancións se compuxeron no periodo de confinamento. Sinto que tiña ese medo ao encerro pero á vez foi algo construtivo e bastante creativo no sentido de que me deu para moitas cancións en pouco tempo, era levantarse, tocar e nada máis, non había máis preocupacións. Dentro da claustrofobia que provocou aquela época, algo bo saíu.

O disco inclúe catro temas en galego, entre eles unha adaptación dun poema de Neira Vilas"

Catro dos dez temas son en galego.

Si, no meu primeiro disco en solitario tiña un tema en galego e no anterior tamén levaba un, Quedache sen nada con Guadi Galego que funcionara bastante ben, e en parte por iso animeime a meter máis temas en galego, que é a miña lingua na vida cotiá, aínda que a maioría da música que escoito é en castelán ou inglés.

Un destes temas é un poema de Neira Vilas, Subíote, como se lle ocorreu?

Neira Vilas é un referente. Non tiven a sorte de coñecelo en persoa pero todos medramos con Memorias dun neno labrego e coa súa poesía. Subíote é unha adaptación dun poema seu e este tema xa ten o seu vídeo tamén, un vídeo de animación feito por David Fidalgo, que estivo nominado ao Goya.

E como xurdiu a colaboración con Lucía Pérez?

A canción Nada máis é unha conversa sobre unha ruptura, necesitaba unha voz feminina e ocorréuseme que a súa podería encaixar, así que a través do produtor contactamos con ela.

Rodrigo Ramos e Xaime Miranda, durante a gravación en San Cibrao. SABELA BLANCO

Coñecía a Xaime Miranda?

Persoalmente non, vira varios traballos seus e gustábanme, entón púxenme en contacto con el coa idea de facer varios vídeos para este disco e puxémonos a traballar xuntos. Con el gravamos Claustrofobia en Merza, cos actores Víctor Fábregas e Adrián Ríos, nunha rodaxe bastante especial. E en San Cibrao, na casa ao lado do Museo do Mar, o de Nada máis no que Xaime soubo plasmar moi ben en cámara a miña idea. Queriamos darlle unha estética oitenteira ou noventeira desas pelis de Tarantino, facendo unha dobre lectura do que pode significar unha ruptura de parella. O vídeo é como unha continuación da canción, o que se expresa é como un secuestro, un interrogatorio, algo así como pode suceder cando rematas unha relación.

Xaime soubo plasmar moi ben en cámara a miña idea, cunha estética desas pelis de Tarantino"

Xa ten ganas de volver aos directos? Que datas ten por diante?

Un métese na música máis que nada por dar concertos, por esa conexión, esa adrenalina. Todo iso no proceso de gravar, compoñer e publicar un disco pérdese un pouco. Estaremos en Santiago na sala Sónar o 11 de marzo, en Madrid na sala Vesta o 15 e en Vigo na Fábrica de Chocolate o 24 de marzo. Eses son os primeiros, despois farase o resto de Galicia e de España.

Custa saír adiante no mundo da música hoxe en día?

A ilusión non se perde, si é certo que canto máis evoluciona a música cara a outros estilos, os que facemos pop-rock e música de autor cada vez o temos máis fastidiado. Agora se fas un xénero urbano o custo de contratarte vai ser moito menor porque es ti máis un DJ cunha base, é moito mais asequible contratar a dúas persoas que a sete nunha banda completa ou nun proxecto solista que vai con instrumentos reais. Aí estamos loitando e sobre todo quero que o que se faga sexa honesto e non pensar nun obxectivo comercial, aínda que todos ao final sen pensar desexamos obter un rédito comercial, pero facelo dunha forma honesta.