A curtametraxe O jazz dos proscritos é o primeiro traballo de Manuel Gil Castro (Nois, 1983), que adapta e dirixe esta cinta baseada no libro Saxo tenor de Roberto Vidal Bolaño. Gravada na cidade da Coruña e coa produción executiva da Escola de Imaxe e Son coruñes. Xa se presentou o tráiler e estrearase o vindeiro mes.

Por que elixiu esta obra de Vidal Bolaño para a súa primeira curta?

A Escola de Imaxe e Son abriu unha convocatoria sobre a figura de Vidal Bolaño e a raíz diso púxenme en contacto co seu fillo Roi e entre os dous pensamos que este libro sería unha boa opción. Lino e pareceume interesante, así que o elixín.

Como foi o proceso de adaptación da obra?

Moi interesante. O proceso estivo tutelado polo dramaturgo viveirés Gustavo Pernas e, de feito, aceleramos o proceso para sacar agora a curta para rendirlle unha homenaxe tralo seu falecemento hai tres meses. Ao final, a cinta ten unha duración duns vinte minutos e ten un tratamento diferente ao libro, porque decidimos mostrar dándolle a nosa interpretación aquelas partes da obra de teatro das que se fala pero que non se ven.

Canto tempo levou sacar adiante a cinta?

Estivemos tres anos gravando e despois a postprodución. A rodaxe acabou a finais de 2017 e o ano pasado dedicámolo ao traballo posterior. A verdade é que a gravación fíxose moi complicado porque o 90% foi en exteriores e de noite, ademais eramos un equipo de doce actores e máis de 25 persoas do equipo técnico. Ao final, cando a cinta estivo rematada moitos dos actores déronme as grazas por finalizalo, porque cando as cousas non saen perfectas na rodaxe despois é difícil sacalo adiante.

Xa foi presentado o tráiler, para cando as proxeccións?

Agora mesmo estamos negociando para facer unha estrea na Coruña, que esperamos que sexa no vindeiro mes, e despois iremos planificando máis proxeccións.

Para cando na Mariña?

Nalgún momento chegará a proxectarse aquí aínda que non sei cando, porque non só eu son de aquí senón que no equipo da curta tamén conto como axudante con David Mon, que é de Burela, e entre o elenco de actores está Miguel Pernas, que é de Viveiro e irmán de Gustavo Pernas.

Ten pensado presentar a cinta a algún festival?

Agora empeza a tempada de festivais e estamos mirando en cales podería encaixar máis para poder lanzala.

Xa ten algún proxecto novo en mente?

De momento non, porque quixen priorizar este por respecto aos profesionais que participaron e que o fixeron de maneira altruísta, pero a partir de agora haberá que

ir pensando en algo.

Gustaríalle dar o paso a unha longametraxe?

Iso é o que nos gustaría a todos os que comezamos facendo curtas e se se dá a oportunidade claro que si. Ao final o que queremos é contar historias e unha curta dache esa oportunidade, unha longametraxe xa son palabras maiores.

Gravará na Mariña?

É unha boa opción e ademais coñezo moi ben a zona.