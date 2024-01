Rocío López: "Implicar a poboación local é imprescindible porque o destino facémolo entre todos"

A presidenta da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, Rocío López, estrease este ano na Feira Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra en Madrid dende hoxe ata o domingo. Será a encargada de presentar a nova imaxe turística da comarca nun acto previsto para mañá, ás catro e media da tarde, no expositor de Galicia.

Foi chegar e estrear unha marca turística e de territorio, como se forxou?

Esta nova marca xorde no contexto do Plan de Sostibilidade Turística e ten semente na estratexia e plan operativo de márketing realizada durante 2023 e validada polos axentes locais. De alí xurdiron os atributos máis destacados nos que se vai sustentar e que están relacionados coa nosa personalidade, a nosa paisaxe, os nosos recursos e valores como a gastronomía, o monumento natural praia das Catedrais e a costa cantábrica, as nosas vilas históricas e mariñeiras, ao proxecto cultural icónico que representa Sargadelos, á esencia de Galicia, e a un tempo propio e singular.

Esta nova imaxe recorda no estilo e na cor á de Sargadelos, é algo buscado?

A cor e o estilo xurdiron dun xeito moi natural. Ao revisar os lugares máis recoñecidos e os activos máis destacados que temos na Mariña, valores como As Catedrais, Fuciño do Porco ou Sargadelos afloraron por evidencia e por dereito propio. Somos a terra na que naceu Sargadelos, conservamos un patrimonio único vencellado ás antigas fábricas reais de Raimundo Ibañez que evolucionaron cara a un proxecto cultural icónico en Galicia da man de Isaac Díaz Pardo e de Luis Seoane e contamos cunha fábrica viva que traslada ao mundo a nosa cultura.

A campaña de comunicación que se poñerá en marcha este ano ten en conta a cidadanía. Que importancia ten implicar a poboación local na estratexia turística? Durante o ano desenvolveranse dous tipos de campaña. Unha para público externo, dirixida principalmente a cidades de Galicia, do norte e do noroeste da Península e Madrid e a uns públicos obxectivos moi concretos, e por outra banda, unha campaña inRocío López. terna dirixida á poboación local, para motivar o orgullo por todo o que temos e participar a todos nesta ilusión de dar a coñecer ao mundo a nosa identidade. Implicar a poboación local é imprescindible porque o destino confórmamolo entre todos. É a poboación a que xera o dinamismo necesario para facer dun territorio un destino turístico sólido e atractivo: a xente que cociña, que aloxa, que crea artesanía, que informa, que transporta, que sementa e recolle os nosos froitos, que pesca, que coida o gando, que abre o noso patrimonio e os nosos comercios, que guía ou que educa.

Un dos aspectos nos que se basea o turismo da comarca é o coñecido como ‘turismo slow’. Como se fai compatible este principio co aumento dos visitantes? O ‘turismo slow’ nace precisamente para atraer un tipo de turista ao que lle gusta viaxar tranquilo, sen agobios, coñecer máis a fondo, e desfrutar de cada paso. Prefire viaxar en tempadas nas que non haxa moita demanda e por iso apelamos desde hai anos a aportar valor á nosa oferta para facela máis integradora e máis atractiva para este perfil.

Como levan o traballo sobre a capacidade de carga dos 11 recursos naturais que se están avaliando?

Nestes momentos estase avanzando nos diagnósticos e nas bases metodolóxicas incluíndo a capacidade de carga física, ecolóxica e perceptual ou psicolóxica para establecer as estratexias de xestión necesarias para asegurar a sostibilidade turística e ambiental destes contornos. E tamén nunha memoria valorada para a subministración e instalación de aforradores que nos permitan facer un seguimento das visitas para poder monitorizar o impacto do turismo nestes lugares de especial fraxilidade. A información que recollan estos aforradores servirá tamén para alimentar o Observatorio de Turismo Sostible da Mariña que está previsto poñer en marcha dentro do plan.

A desestacionalización é un cabalo de batalla dos destinos turísticos, en que sentido está traballando a Mancomunidade para atraer visitantes ao longo de todo o ano?

Pois levamos anos traballando en proxectos que permitan atraer un perfil de demanda que viaxe fóra da tempada alta, como as Rutas de Artesanía, A Mariña en Ruta, as audioguías ficcionadas… Continuaremos reforzando e estruturando produtos, pero agora teremos tamén a capacidade de comunicar dun xeito máis potente estes activos a través de campañas deseñadas e moi enfocadas a atraer un maior número de visitas nos meses que teñen máis baixa demanda.

Cal é o punto forte da Mariña como destino?

A variedade de recursos excepcionais que contén e o feito de conservar esa esencia de Galicia que noutros territorios costeiros están perdendo. Somos un territorio auténtico e con gran personalidade, acolledor, de escala humana, baseado nun ritmo de vida tranquilo. Temos una cultura e un patrimonio singulares, unha sorprendente paisaxe, e unha gastronomía propia vencellada ao produto local e unha arraigada cultura mariñeira. Somos un destino que ten moito máis que ofrecer que praias incribles.

E agora A Mariña un destino turístico máis unido que hai uns anos?

Creo que neste senso temos moito avanzado e xogou un papel moi importante a presentación da nova marca turística e a campaña de comunicación porque nos identificamos perfectamente con ela, é nosa e así o sentimos. Digamos que nos deu un pulo, que nos animou a defender e a crer aínda máis en todo o potencial que ten o noso xeodestino. Creo firmemente en que a unión fai a forza e só xuntos seremos capaces de mostrar ao mundo o que realmente somos; un territorio, un xeodestino único e marabilloso que camiña da man cara ao futuro e que ofrece ao visitante unha experiencia propia.

Cal será o seu traballo en Fitur?

Ademais da presentación participarei en diversas reunións de traballo con provedores de servizos e axentes turísticos para afondar en proxectos postos en marcha, escoitar novas propostas e oportunidades, e coñecer boas prácticas que se podan estar desenvolvendo noutros territorios.