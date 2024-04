Los robots cambian y levantan la comarca

El esqueleto del edificio de A Atalaia de San Cibrao está siendo reducido a escombros por un robot de demolición que la empresa lucense de derribos J. Carreira ha subido a las plantas de lo que iban a ser pisos construidos sobre el castro de A Atalaia y que menguará su estructura para albergar un museo arqueológico.

Son cuatro toneladas de máquina, muy parecida a una retroexcavadora, que se mueve entre placas y columnas con mayor precisión, seguridad y productividad que los medios manuales al uso. No es tecnología nueva, data de los años 70 cuando los suecos idearon una máquina para limpiar los hornos de fundición de una siderurgia. Hoy estos robots con martillos, cizallas, bivalbas, anguladores, cazos, fresadoras o el corte con diamante pueden merendarse por control remoto y en un par de meses un edificio, allí donde otras máquinas más grandes, como las que también usa J. Carreira, no maniobran ni deben acceder.

El robot de demolición usado en el derribo del esqueleto de A Atalaia. X. LOMBARDERO

A la vista de estos trabajos en A Atalaia sigue descargando barcos de bauxita como hace décadas la grúa 'Mazinger' de Alcoa y, en la misma Atalaia sancibrense funciona de forma casi autónoma el faro electrificado que en su día incorporó automatismos hoy habituales en múltiples aparatos.

Pero como la robótica avanza a pasos de gigante, y no solo en la cocina o en los electrodomésticos de limpieza o cortacésped, la formación y empleos en su programación cobra cada vez mayor interés. Puede entreverse en proyectos lectivos como en el que participa el IES Perdouro burelés junto al CIFP Ferrolterra, elegido para el Congreso da Innovación na Formación Profesional FP Innova 2024 con un grupo de alumnos que proponen el proyecto 'Desenvolvemento dun prototipo de sistema automatizado para lavado, procesamento e desinfección de grelos mediante inmersión, secado e posterior exposición a raios ultravioleta'.

Los robots y los grelos pueden casar bien, al igual que con el pescado, porque en la comarca empresas como Pescados Rubén que, si bien son intensivas en mano de obra para elaborar, clasificar y empaquetar sus productos, tienen parte del proceso robotizado.

Manuel Blanco destaca que la paletización y robotización ayudan mucho en ciertos trabajos como la salmuera y el congelado en bloque que realiza Pescados Rubén con el pescado. Su planta de Fazouro tiene máquinas embolsadoras para la merluza y otros productos que elabora. DE VALE/JM PALEO

Sin embargo, los ciclos formativos superiores en automatización y robótica no abundan en Galicia y se concentran en áreas de gran actividad industrial como Vigo, que por sí sola aporta más del 20% del PIB gallego. Destaca su instituto Montecastelo, que forma técnicos superiores en Automatización y Robótica Industrial, además de en Instalaciones Eléctricas Automáticas y en Informática. Con una parte online y otra presencial, tiene estancias Erasmus en el extranjero de hasta 6 meses.

También el CIFP Valentín Paz Andrade y el IES Politécnico han firmado acuerdos con la automovilística Stellantis para impulsar las especialidades de Mecatrónica, Robótica Colaborativa y Vehículos Híbridos/Eléctricos. El departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidade de Vigo y la Universidade da Coruña con su grado de Ingeniería Industrial y Automática o el máster en Informática Industrial y Robótica también trabajan en este campo.

En la Escola Politécnica Superior de Lugo ha sido todo un éxito la implantación del grado de Robótica, con gran salida laboral en explotaciones lácteas, de huerta o forestales. La agroindustria hace cada vez mayor uso de ellos y, como reconoce la cooperativa Clun, solo en Galicia hay 370 robots de ordeño instalados.

Pocas máquinas han ayudado tanto a los ganaderos como los robots de ordeño, al sistematizar unas tareas continuas donde, además, se recogen y analizan minuciosamente datos del estado y producción de las vacas. Los robots suministran y procesan la información, una colaboración clave. DE VALE/JM PALEO

En A Mariña profesores de automoción de la asociación Apaga con sede en Ribadeo abordaron recientemente con colegas de Polonia, Italia y Turquía el manejo de simuladores en robótica mediante ordenadores, incluso con pequeñas programaciones de movimiento y cadenas en las que los lucenses aportaron el mantenimiento de los robots.

Entre las industrias, algunas tienen líneas robotizadas. El astillero Gondán con su corte de chapa en el polígono de Barres ha dado un nuevo salto con la instalación de un robot de soldadura que acelera su capacidad de soldadura y le permitirá acortar plazos de entrega. En una nueva nave trabajan 20 operarios especializados en soldadura, calderería y remate de piezas. En cambio, Armón en Burela no ha robotizado la soldadura. "Non facemos proxectos con procesos tan repetitivos como para xustificar o investimento en robotización tan custoso, temos máquinas de soldadura moi modernas pero non automatizadas", confirma Juan Pernas, al frente del astillero donde montan ahora ferris híbridos diésel-eléctricos.

No solo está dando pasos como la construcción de un buque no tripulado para misiones de mantenimiento e inspección submarina, también mejora sus procesos y por ello Gondán ha instalado un robot de soldadura Pema VRWP.C en sus talleres de conformado de acero, en Barres. DE VALE/JM PALEO

La pontenovesa Industrial Recense sí dispone hace tiempo de un robot de soldadura y hay carroceros que han robotizado procesos como el remachado de las cajas y remolques que instalan en los camiones.

Industrial Recense en A Pontenova es la principal interesada en el ciclo de soldadura del instituto pero también dispone de robot para estas tareas, además de prensas, plegadoras, dobladoras, corte láser o una instalación automática de zincado electrolítico y de lacado en polvo. DE VALE/JM PALEO

De la falta de trabajo a la falta de personal

¿Desaparecerán jardineros con sus máquinas y desbrozadoras? Probablemente no, pero en muchas casas los robots ya mantienen el césped. Y comienzan a verse en sectores que habían evolucionado poco. Para la construcción los autómatas son precisos y aligeran trabajos muy pesados que solo requiren del humano el control. Ha sucedido ya en la logística y sus almacenes.

Con el GPS, el láser, los microprocesadores y la inteligencia artificial del 'machine learning' muchos procesos están cambiando ya en las empresas.



Entre las iniciativas para hacer frente a la falta de personal en las granjas, la cooperativa Clun impulsó la formación de asistentes y asesores en robots de ordeño.



14 alumnos son los estudiantes del IES de Melide que se forman en una FP dual superior para poder supervisar las máquinas de las granjas.

"La industria automatizará antes o después los procesos repetitivos"

El ingeniero informático Álvaro Martínez tiene en la robótica educativa su pasión y ahora su profesión. El 2021 fue el último año que concursó en el Desafío Asti Challenge con su robot Pairo, que concentraba en una miniatura de unos pocos centímetros varios sensores, microcontroles y micromotores. Ganó el certamen, como había hecho en tres ocasiones anteriores.



"A partir de ahí, lo que hice fue crear mi propia empresa de robótica educativa y desde hace tres años fabricamos robots para educar en programación a niños desde 4 años hasta chavales de 18", explica este ribadense.



"Estamos en Valencia, adonde me vine para unas prácticas de ingeniero de software tras acabar la carrera de Ingeniería Informática. Nos mudamos al Mediterráneo con un programa lanzadera en una incubadora de empresas impulsada por Juan Roig (presidente y máximo accionista de Mercadona y del Valencia Basket) y ahora mismo somos tres personas en EoTec", señala.



Tras estudiar en el instituto Gamallo Fierros ribadense, cursó la carrera universitaria un año en A Coruña y el resto en Burgos, su objetivo ahora es fomentar las vocaciones tecnológicas, "trabajando en edades más jóvenes para que comiencen con los conceptos del futuro mucho más claros, empezamos con un pensamiento lógico para que aprendan cómo piensan los ordenadores para, después, trabajar con ellos en programación por bloques; esto viene a ser como un puzle para ellos sobre la forma en que tiene que pensar el robot".

"Queremos fomentar las vocaciones tecnológicas trabajando en edades más jóvenes"

La última parte de la formación señala Martínez, "es que empiecen a programar ya en código; en todo este recorrido nosotros los acompañamos con nuestro robot móvil para que vayan practicando con él".



Se trata de una herramienta a medida, un kit. "El ebotución, que así se llama, es un robot de dos ruedas motrices en la parte trasera y unos botones de dirección preparado para que cualquier niño lo programe sin depender de su nivel de conocimientos, a mayores lleva unos sensores totalmente programables, de distancia, de línea, de inercia y puede moverse y rotar en todas direcciones".



Señala que ahora mismo trabajan con medio centenar de centros educativos, "la mayoría de la España vaciada, en Castilla y León, trabajamos con las fundaciones Asti y La Caixa, buscando una oportunidad mayor y que los alumnos de la España rural puedan aprender programación y robótica". Es un programa híbrido, online y presencial, para acabar los cursos con un torneo.



Escasea la oferta lectiva en automatización y robótica porque "no está en el currículum oficial educativo, faltan profesores formados, y porque los maestros tienen una gran carga de trabajo que les hace difícil aprender por su cuenta algo más". Álvaro señala que "en la industria todos los procesos repetitivos serán automatizados tarde o temprano. Y en actividades con mayor riesgo laboral, la mano directa humana tenderá a ser reemplazada".

"La inteligencia artificial nos ahorra un montón de trabajo, pero no resta empleo"

"La inteligencia artificial creo que la incorporamos un poco antes que otra gente pero es una herramienta más, bastante poderosa porque nos ahorra un montón de trabajo, pero que nadie se asuste porque no resta empleo", dice.