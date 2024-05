Roberto Rodríguez: "A igrexa das Virtudes ten moitas posibilidades para o turismo"

Sorprendeulle a súa eleción como pregoeiro das Cruces?

Si, foi sorprendente, pero como as persoas que mo pediron e como son veciños e coñecidos non lles quixen decir que non, aínda que claro que pensei en que méritos podo ter, pero chegado o momento tampouco te podes negar moito porque parece que te fas de rogar e iso tampouco é. Ademais ó fin e ó cabo este pregón non se fai case nunca e si que é unha sorpresa, pero daste conta tamén de que é unha forma de colaborar e acabas sopesando que é unha forma de axudar ós veciños que reivindican esa festa. E moi honrado, por suposto.

Ademais, vostede é un excelente coñecedor do templo de Nosa Señora das Virtudes e todo o seu entorno.

Coñézoa desde moi neno, claro. Levábanme meus pais á romaría e teño nítidos recordos da primeira vez que fun, que facía un día magnífico de sol, coa comida no chan. Pero á volta houbo unha treboada enorme que nos colleu de camiño á casa.

Pero tamén a nivel artístico.

Si, e ademais sei perfectamente que a igrexa pasou por distintas épocas porque o estudei bastante. Lembro tamén a Emilio Piñeiroa, compañeiro en Humanidades, tamén fun moito a cantar alí coa Coral Polifónica. O párroco José Ferreiro foi quen se fixou naquelas pinturas e a partires de aí foi habendo unha evolución e empezaron a estudarse. Escribiuse moito das pinturas, logo houbo a etapa na que as castigaron as humidades, a financiación da Xunta, os traballos de Emilio Piñeiroa que foron excelentes cos rapaces do instituto e agora incluso como se ve hai festa rachada e está nun estado estupend.

E sabe como será o pregón?

Pois non, a verdade. Hai que pensar tamén que coinciden dúas festas, unha porque é a homenaxe ás Virtudes en Pentecostés. Esa é a relixiosa, pero como en 1809 pasou o que pasou na escaramuza cos franceses. E tamén hai que sopesar que ademais é un santuario no Camiño de Santiago perfectamente datado desde o século XVI e deixaron cronificado o seu paso por aquí en cadernos de viaxe citando a igrexa. Agora todo iso vai unido e hai moita xente que ten unha dicotomía aí entre todo iso.

Nos primeiros tempos, cando se veían parte das pinturas, sospeitábase o que había?

Non se sospeitaba porque estaba todo caleado e o que se facía era para evitar enfermidades e para conservar así que estaba todo tapado e a información foise perdendo co paso dos anos. Pero si que se coñecía que era unha igrexa importante porque era unha boa fonte de ingresos extraordinarios. Non era un lugar calquera.

E que lle ve a nivel de futuro?

A nivel de futuro, vexo un lugar interesante porque cada vez hai máis turismo cultural e como aquí hai esa ambivalencia, como está pegada ó Camiño Norte, cun feito histórico relevante, iso aporta un atractivo interesante tamén para peregrinos, para xente que busca un turismo máis tranquilo.