Roban en el geriático de O Valadouro documentos con datos personales

La Guardia Civil investiga el robo perpetrado en la madrugada del pasado viernes en la residencia de mayores del municipio de O Valadouro, cuando personas desconocidas accedieron al interior de un despacho, rompieron un archivador y se hicieron con parte de su contenido, en su mayoría documentos con datos personales e individuales de algunos usuarios.

Una información sensible, que en algún caso podría incluir datos bancarios, por lo que desde la Fundación San Rosendo, entidad a la que pertenece el geriátrico de Ferreira, se ha cursado una doble denuncia, por un lado a la Guardia Civil por el hecho delictivo en sí y por otro a la Agencia Española de Protección de Datos, por el carácter privado de la documentación sustraída.

Unos pasos a los que se sumó la información personal a las familias de cada uno de sus usuarios, a las que se les explicó lo sucedido. Ninguno de los residentes resultó afectado por el robo y el hecho de que se produjera en torno a las cuatro de la madrugada hizo que casi no se percataran; no así el personal, que avisó de inmediato a las fuerzas de seguridad, aunque la denuncia no se puso hasta por la mañana en el cuartel de la Guardia Civil. Ninguno de los trabajadores se vio afectado por el asalto, del que están aún por contabilizarse los daños materiales.

Hay denuncia ante la Guardia Civil y la Agencia de Protección de Datos

Buena parte de la documentación de los residentes está digitalizada, aunque existen copias en papel y otros informes y expedientes que, por su contenido, no están volcados en soporte informático.

Los asaltantes no se llevaron ningún objeto de valor, como teléfonos móviles o iPad que existen en el centro, además de televisores. El incidente fue muy rápido, lo que hace sospechar que buscaban efectivo u objetos de valor, aunque no son muchos los que los residentes tienen en las dependencias.

El suceso recuerda a otra acaecido el pasado mes de septiembre en otra residencia de la comarca, en concreto en Viveiro, con un robo también de madrugada, que se saldó en este caso con la sustracción de bienes materiales y dinero en efectivo.

Se desconoce si ambos sucesos tienen relación aunque la manera de actuar y los objetivos de los presuntos autores son similares.