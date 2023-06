Roban dinero en una casa de Xove

Una vivienda de la parroquia de Monte en Xove sufrió este miércoles por la tarde un robo donde los ladrones se habrían llevado dinero en metálico.

La central de emergencias del 112 recibió la llamada de un particular que alertaba del suceso. “Explicaba que entraran a roubar na casa de seu pai”, una persona que no se encontraba en la vivienda en el momento en que se produjo el robo y que no vio a los autores. Añadía que sustrajeron "unha cantidade de cartos".

El 112 trasladó el aviso a la Guardia Civil, que envió una dotación al punto y este jueves por la mañana estaba pendiente la formalización de la denuncia por parte del propietario.

Fuentes cercanas señalan que los ladrones también se habrían llevado dos escopetas que había en la casa, con su munición y documentación.