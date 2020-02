Roban el combustible a camiones que usan el párking de O Xardín

Durante la semana pasada y en algunas otras jornadas anteriores los propietarios de los camiones que utilizan el aparcamiento que tienen habilitado en la zona de O Xardín, al comienzo de la calle Alfredo Deaño, denunciaron que sus vehículos habían sido objeto de actos vandálicos y, sobre todo, del robo de combustible de sus depósitos.

Les aparecieron sobre todo algunos daños en los vehículos, aunque de escasa consideración. Este párking se encuentra totalmente abierto y generalmente está iluminado solo por una luz que no cubre casi nada de su enorme superficie, ya que ocupa una bolsa de suelo importante.

Estas quejas llegaron al gobierno municipal y también se las plantearon tanto a los concejales del PP como a los socialistas para tratar de que se atiendan sus peticiones. El alcalde, Fernando Suárez, afirmó ser consciente de la situación y apunta que el Concello «fará o que poida», aunque a nivel de incremento de vigilancia su margen de maniobra no es muy abundante. La Policía Local no tiene patrulla nocturna fuera de los fines de semana y las épocas vacacionales, de modo que es la Guardia Civil, sobre la que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia, la que se encarga de realizar patrullas durante la noche.

EFECTIVIDAD. A nivel de iluminación sí se puede mejorar aunque también eso entraña complicaciones debido a las grandes dimensiones del lugar y se duda de la efectividad de una medida así.

La concejala del Partido Popular Elena Sierra fue la última en reclamar que desde el gobierno municipal se atiendan estas peticiones de los transportistas debido a que asegura que se les están ocasionando una serie de trastornos económicos importantes.