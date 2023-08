Javier Rivera recuerda la II Guerra Mundial en A Mariña, con sus batallas y espionajes

Las jornadas de historia de Foz que organiza A Pomba do Arco continúan a las ocho y media de la tarde de este miércoles en la casa de la cultura con una charla del periodista de El Progreso Javier Rivera, que hablará de la II Guerra Mundial en la comarca. En concreto, recuperará "diversas batallas navais que se libraron fronte á costa da Mariña entre 1942 e 1945 entre as forzas aliadas e a Alemaña nazi", además de relatar las "accións de comando desenvoltas polos aliados na Mariña e as redes de espionaxe a favor dos nazis e dos aliados".

"Desde o punto de vista estritamente militar hai que lembrar as batallas aéreas e navais na Mariña Occidental e na zona do cabo Ortegal. Os submarinos U-Boat, chamados os lobos do almirante Doentiz, mantiveron frecuentes combates cos avións Liberator británicos na batalla do Atlántico de 1943. Un dos enfrontamentos máis lembrados comezou á altura de San Cibrao e rematou co submarino U-966 afundido en Bares", recuerda con detalle Rivera.

Añade que los combates frente a las costas de la comarca fueron habituales durante todo el conflicto y alude a la batalla entre tres aviones alemanes y un destructor aliado el 29 de diciembre de 1943. "Neste caso, os avións bombardearon á altura do porto de Ribadeo o buque británico, que puxo rumbo a Foz e posteriormente a Burela perseguido pola aviación nazi, logrando posteriormente fuxir. O combate sentiuse en Ribadeo e Foz, onde romperon os cristais de moitas vivendas", apunta.

La charla también arrojará luz sobre las redes de espionaje al servicio de los nazis o de los aliados que operaron en el norte lucense. Una de ellas, en contacto con el consulado británico de Ribadeo, tenía la misión de controlar el tráfico marítimo entre Ferrol y A Mariña. "O grupo de espías a favor dos aliados estaba conformado por socialistas mariñaos, sendo o seu responsable José Paz Vázquez, naquela altura secretario do PSOE na Galiza e, co paso do tempo, alcalde de Foz entre 1983 e 1987", explica.

Una de las infraestructuras clave en el operativo militar nazi eran las "xigantescas torres de telecomunicacións" en Terra Chá, conocidas como las torres de Hitler, sin embargo la principal novedad que saldrá en la charla será una instalación que se mantuvo en secreto, "a unidade de radiotelegrafía de Outeiro de Rei ao servizo da Alemaña nazi".

Rivera también se acercará a uno de los hechos con más impacto del conflicto en A Mariña, el hundimiento de pesqueros como el Mascote de San Cibrao por parte de la flota británica "ante a sospeita de que puidera estar recollendo datos sobre o emprazamento de buques de guerra da Royal Navy". Además, citará las instalaciones militares levantadas en la zona durante esta guerra "para impedir un suposto desembarco aliado para derrocar o réxime de Franco", con uno de estos cuarteles en el monte de A Granda, en Foz.