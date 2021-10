Una rival muy conocida para el Pescados Rubén FSF

El sábado no regresará una jugadora cualquiera a Burela. Lo hará una excapitana y una de las jugadoras que más huella ha dejado entre la afición del Pescados Rubén FSF. Casi cinco años y medio después de su despedida entre lágrimas en Vista Alegre, Maite García se volverá a vestir de corto en la que fue su casa. Lo hará defendiendo los colores del Sala Zaragoza, al que llegó este verano tras cinco exitosas campañas en el calcio a cinque italiano.

Maite, que formó parte de la histórica plantilla que venció dos Ligas, una Copa, una Supercopa y dos Copas de Galicia, reconoce que el partido del sábado no va a ser uno más. "Siempre es especial ir a Burela. He tenido una vida deportiva muy bonita allí y siempre es bonito rememorar todo lo vivido y reencontrarse con la gente que quieres y que te lo ha dado todo durante cinco años. He estado yendo todos los veranos, salvo los dos últimos por el covid, así que con muchas ganas de volver a ver a mucha gente", explica.

En cuanto al partido, señala que con sus excompañeras "no hablamos para nada de fútbol sala, sino de las tremendas ganas que tenemos de vernos y achucharnos". Maite es consciente de la dificultad que entraña visitar Vista Alegre. "Todas sabemos la plantilla que tiene Burela y plantarles cara va a ser muy complicado porque es un equipo hecho para ganarlo todo", asevera.

Tras su marcha en junio del año 2016, Maite defendió en Italia los colores de equipos como el Ternana, Pescara, Olimpus Roma, Salinis y Pelletterie, logrando un scudetto con el Salinis de Margherita di Savoia, "un pueblo pequeño y con mar, muy similar a Burela".

EXPERIENCIA. Maite García cree que ahora es "una jugadora más experimentada y quizá ya no tan guerrera como me permitía el físico antes, aunque sigo corriendo tanto como las jóvenes". También ve cambios en el club mariñano: "Está sin duda por encima de cuando me fui y avanzando en la profesionalización".

Maite García no se arrepiente de la decisión que tomó en 2016 "porque estaba muy meditada, quería cambiar de aires por distintas circunstancias y tener una experiencia larga en Italia". Siempre defendió que si volvía a España le gustaría que fuese en el Pescados Rubén FSF, pero, aunque desvela que este verano "hubo contactos para regresar después de ofrecerme yo misma, desgraciadamente se vino todo abajo al final, lo que fue una decepción para mí".