El ritmo de la fiesta no para en A Mariña

Vecinos y visitantes de la comarca siguen disfrutando del Carnaval y este domingo tocaron los desfiles de Burela, O Valadouro o Cervo. Hoy continúan las actividades infantiles en buena parte de los municipios y los desfiles se retoman mañana en Viveiro (a las cinco y media de la tarde desde la explanada de la variante), Ribadeo (a las cinco desde la avenida Rosalía de Castro) y San Cibrao (a las seis desde la Praza dos Campos).

En la localidad burelesa -que hoy celebra el día del niño con hinchables, pintacaras y juegos a partir de las cuatro y media en la Praza do Concello- resultaron premiados en las categorías infantiles Estrella Cascabel y Peixe Verde en individuales, Princesas en parejas y La Leyenda del Quijote y Circo Fofu Circo en grupos. En cuanto al apartado de adultos, en individuales hubo premios para Don Chupa Chups y O Baúl dos Recordos; en parejas para As vellas Presumidas y Superheroes de Burela, en grupos para Superheroes de Camiña, en carrozas para Sueños golfos y en charangas y comparsas para A Choca.

Ganadoras en parejas adultas en Ferreira. JOSÉ Mª ÁLVEZ

En el desfile de Ferreira, que transcurrió desde el parque Concepción Arenal hasta el pabellón, donde siguió la fiesta con Epo-K, los premiados en individual infantil fueron Vikinga, Arlequín y Raíña das Neves; en pareja infantil La Costurera y el Sastrecillo y As Pitiñas, y en grupo infantil, As Supernenas.

En individual adulto los disfraces mejor valorados fueron los de A Diosa Xena, Un Alcalde Calquera y Mascota desaparecida; en pareja adulta Xira, Xira, Xirasol, Nomocreques y As Medusas van de Festa; en grupo adulto Os Petapouco, Non Hai Fronteiras y Bruxas, Bruxas e máis Bruxas, y en charangas Ruxe Ruxe con sus 49 participantes y Malo Será con 29. Los premios a la participación se los llevaron Non son Fillo de Vladimir Putin y Os Lobeznos Veganos.

Desfile en Cervo. JMA

El desfile de Cervo lo organizó la asociación cultural Airiños do Xunco en colaboración con el Concello, con 80 participantes. Los premios en individual infantil fueron para El Principito, Cruelena y Hermes Mensaxeiro dos Dioses; en individual sénior para Inspector Gadget y Capitana buscando Tesouros; en parejas infantil, para Os Irmáns de Papel; en parejas de adultos, para De época y Elvis y Gladis; en grupos infantil para Polas Nubes y Esqueletos e Compañía; en grupos sénior, para A Tropa de Dora y A Familia Pirata; en comparsas infantil, para Tetris PersonC, y en comparsas de adultos para O Bosque das Fadas Mariñas. Los galardones en este desfile consistieron en cestas de productos típicos de Carnaval, mientras que en los anteriores fueron premios en metálico, con más de 2.000 euros a repartir tanto en Burela como en O Valadouro, aunque algunos quedaron desiertos.