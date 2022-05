Rita Pernas gana los 1.300 euros para gastar en un solo día en el comercio de Viveiro

La campaña del Día da Nai del Centro Comercial Histórico de Viveiro ya tiene ganadora para gastar en un solo día 1.300 euros. Se trata de Rita Pernas, clienta vivariense poseedora de un ticket de compra de Deportes Don Balón y que fue el premiado en el sorteo, entre los recogidos en cien urnas de los negocios asociados.

" O día para gastar o premio será neste mes de maio, a acordar ca gañadora, que terá mañá e tarde en horario comercial para gastar a totalidade do premio. Terá un total de 13 bonos de 100 euros para gastar en 13 sectores comerciais distintos, sector téxtil, calzado, deportes, mercerías e paqueterías, bazar-mobles e decoración, ópticas, xoierías, telefonía e informática, beleza e benestar, librerías e xogueterías, alimentación, servizos profesionais e Hostalaría", señalan.

Desde el CCH indican que "se trata dunha especie de xogo no que conta a pericia para saber gastalos onde corresponde e no tempo estipulado. Poderá mercar moreas de artigos, desfrutar de tratamentos de beleza, reservar servizos profesionais, facer a compra nos establecementos de alimentación e entre compra e compra repoñer forzas co bono de hostalaría ou finalizar a xornada cunha boa cea".

"O obxectivo perseguido con esta campaña —dicen los comerciantes— é por unha parte a de premiar a fidelidade dos clientes que apostan por mercar no comercio local, e por outra parte dar a coñecer mellor tódolos negocios que forman parte da Asociación de comerciantes de Viveiro e que a gañadora saiba de primeira man todo o que pode ofrecer cada un deles".