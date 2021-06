Riqueza floral a un click

Uxía Treitas y Elisa Rodríguez son dos jóvenes de Cervo, amigas desde que iban al instituto, pero a las que su carrera universitaria llevó a sitios distintos, pues mientras Elisa se quedaba en Santiago estudiando Bioloxía, Uxía optó por Madrid para estudiar Bellas Artes, así que la primavera que justo se acabó este lunes "foi a primeira que pasamos xuntas dende hai tempo".

Un tiempo en el que además coincidieron como becadas por el Concello de Cervo, dentro de las bolsas de formación remuneradas para los recién licenciados en grados o en ciclos superiores. Una circunstancia que aprovecharon para hacer un herbario, algo que ya les apetecía desde hacía tiempo y que sirve además para dar cuenta de la gran riqueza floral con que cuenta su municipio.

Desde marzo llevan inmersas en una tarea, en la que aún siguen, y que les ha permitido clasificar más de 200 especies, que han repartido según el sitio en el que se encuentran y que ponen a disposición del público a través de la dirección https://cervariodixital.wixsite.com/herbario-dixital.

Un herbario digital, en el que a través de los apartados: Riberas de los ríos Xunco y Cobo, Cantábrico, Prados, Orillas de caminos, Fragas y Árboles resumen un inmenso trabajo de campo, que se inicia con la localización de la especie, su fotografía al natural y la posterior inserción de sus características.

Las especies aparecen con su nombre, características, foto y el lugar en el que se hallan

Un trabajo que les ha permitido unir varias de sus pasiones, entre ellas, caminar por la naturaleza, y que les ha deparado más de una sorpresa. "Do que máis nos chamou a atención foron algúns impresionantes exemplares de orquídeas e dúas plantas carnívoras, que atopamos nas pastizais húmidas de Rúa", cuentan las jóvenes, que están a la vez haciendo un herbario tradicional aunque solo con aquellas plantas con ejemplares suficientes como para poder arrancar alguno.

Apenas unos días después de su presentación suman ya numerosas visitas, "e houbo xente que nos escribiu para suxerirnos que fósemos a determinados sitios para estudiar plantas singulares que se dan aló", cuentan, satisfechas por poder disfrutar de la beca municipal, en la que Elisa lleva desde junio y Uxía desde finales de año.

FUTURO. Aunque lo tenía claro, el herbario ha llevado a Elisa a decantarse por seguir su formación con un máster en biología vegetal, mientras que Uxía, que ya ha hecho uno sobre arteterapia y educación artística para la inclusión social, aun no tiene claro a qué enfocará su futuro laboral.

Desde el Concello de Cervo, por su parte, agradecen el trabajo de ambas jóvenes. "Temos que darlles os parabéns e as grazas por compartir con nós os seus coñecementos e fascinación pola natureza e pola diversidade vexetal do noso concello", señalan fuentes municipales, al tiempo que recuerdan que Uxía y Elisa representan la esencia del programa de becas de formación remuneradas que tiene en marcha el Concello desde 2013. "Unha importante aposta financiada integramente con fondos propios, que ten como obxectivo prioritario ofrecer á xuventude ese primeiro contacto co mundo laboral, reforzando a súa aprendizaxe para enfrontarse a un mercado laboral cada vez máis esixente e competitivo", recalcan.