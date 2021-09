Riquer toma los mandos

Tras varias experiencias en el fútbol sala internacional, Alberto Riquer (Madrid, 1974) aterriza en A Mariña para tomar los mandos en el Pescados Rubén Burela FS. Como jugador fue un referente a nivel nacional y ahora, como entrenador, da un paso más al llegar a la mejor Liga del mundo de la mano del club naranja, que le eligió para sustituir a Sito Rivera, con el que consiguió la salvación en el play out la pasada temporada.

Riquer reconoce que "tenía referencias" del club naranja "y me he encontrado lo que esperaba". "Hay una buena estructura para mejorar los proyectos que tiene el club, tanto a nivel del equipo masculino como femenino, de proyección social", afirma.

Con la marcha de jugadores emblemas, como Matamoros, y otros importantes, como Javi Rodríguez, el plantel no ha sufrido muchas variaciones con respecto al año pasado, con cuatro nuevas incorporaciones, aunque Riquer tiene la mentalidad de adaptarse a lo que le dan. "Así lo he hecho en los sitios que he estado", dice. Asegura, además, que el fútbol sala se regula "por los presupuestos" y que ante la marcha de dos jugadores zurdos "hemos buscado ese perfil de jugador que se adapte a las posibilidades económicas del club". "Estoy contento y ahora lo que queda es trabajar con lo que tengo", sentencia.

Uno de los mayores retos para el cuerpo técnico del conjunto naranja será "que los nuevos se adapten lo antes posible", pero hace distinciones. "Isma conoce la Liga y ha jugado con muchos de sus compañeros; Wanderson ya viene de jugar un año en la Liga, pero Rikelme y Levi son jóvenes, vienen de una Liga distinta, y el reto con ellos es mayor", asegura Alberto Riquer.

No ha sido la primera vez que el madrileño ha tenido ofertas para entrenar en España "pero no quería venir a cualquier precio", sostiene. "Tuve ofertas, pero no me ofrecían la solidez del Burela FS", reconoce, y para él "estar en la mejor Liga del mundo es un paso adelante", comenta.

¿Cómo será el Pescados Rubén FS de Alberto Riquer? Esa es una pregunta que queda en el aire, y el estratega tiene una argumentación. "Tengo una idea, pero no hemos jugado amistosos todavía contra equipos de nuestra categoría, que son los que nos van a dar la medida de dónde estamos", asegura. "Todavía no tengo esa percepción, y me preocupa", reconoce. La próxima semana tendrán un doble duelo en Navarra frente a Osasuna Magna y Ribera.

Cuando se le habla de objetivo, la palabra salvación es obligada, y más teniendo en cuenta los antecedentes, donde el equipo mantuvo la categoría la temporada pasada en el play out ante El Ejido y en la anterior iba último cuando se suspendió por la pandemia. "Ese tiene que ser el objetivo, no descender y sufrir lo menos posible, pero al contrario que otras temporadas, los equipos de abajo se han reforzado muy bien, no parece que haya equipos que partan con muchas papeletas para bajar, y cada semana va a ser muy exigente, también divertido, y cada punto muy competido", asegura.

Sobre la filosofía del club de apostar por jugadores de la casa y gallegos afirma que "me parece una buena apuesta, porque pueden estar más vinculados al club, con la afición, se pueden identificar más; otros equipos fichan a golpe de talonario y nosotros vamos por otro camino", subraya.

LA AMBICIÓN DE RENATO. Sobre el portero Edu, reconoce que "tiene mérito estar al nivel que está con su edad y es un ejemplo para los demás". Sobre Renato, asegura que "tiene muy buenas condiciones, la temporada pasada dio un paso adelante y tiene que ser ambicioso", dice. "Ahora los focos estarán más sobre él, pero es un deportista al que le gusta mejorar y estoy contento de que esté entre nosotros", concluye.