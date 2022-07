El alcalde de Riotorto, Clemente Iglesias, estudia la posibilidad de retomar las relaciones con los vecinos de su municipio y especialmente con sus descendientes que emigraron a Cuba a través de la sociedad Emigrados de Riotorto en Cuba.

La presidenta de este colectivo en la actualidad es la cubana Laura Hernández y visitó Riotorto el pasado miércoles. Había llegado a Galicia como integrante de una expedición mucho mayor fletada por la Xunta de Galicia. Algunos habían optado por quedarse para continuar su periplo por Galicia y ella fue una de las que tomó esta posibilidad.

Con ocasión de esta visita el Concello organizó una recepción a Laura Hernández y un encuentro con algunos vecinos. Ella expuso la situación actual del colectivo y el alcalde se mostró "moi sorprendido" de conocer que "o colectivo ten na actualidade 350 socios, que me parece tremendo", aunque apuntó que, "como é unha sociedade que se creou en 1915, agora xa son practicamente todos fillos e netos dos que emigraron". Aunque Hernández les comentó que justo semanas antes habían enterrado a dos personas que habían formado parte de la primera generación de emigrados de Riotorto a la capital cubana de La Habana.

La sociedad se creó en el año 1915

Iglesias aseguró estar "encantado" de conocer gente que continúa trabajando de algún modo en la pervivencia de la herencia de Riotorto en un lugar tan lejano y explicó que "traballan fundamentalmente en temas de conservación de danzas tradicionais, costumes e mesmo cociña".

En cuanto a la visitante, Laura Hernández les hizo una radiografía de la situación en la que se encuentran en este momento en Cuba, "que polo que nos contou non é nada boa. Agora mesmo están tendo moitísimas limitacións económicas. Hai problemas enerxéticos que derivan en cortes de luz a determinadas horas do día e tamén están sufrindo un gran desabastecemento".

Al margen de este encuentro, aprovecharon para mostrarle a Laura Hernández lugares singulares del municipio como el Mazo de Ferreiravella con su área recreativa y la Ruta do Ferro, y visitaron también el castro, "de onde levou unha pedra para depositar no panteón de finados de Riotorto na Habana".

Clemente Iglesias recordó el fuerte impacto de la emigración en el municipio que propició la creación de esta sociedad y otras similares.

"Imos buscar algunha forma de axudar, pero non temos claro como o faremos"

Tras la visita de Laura Hernández, el alcalde de Riotorto indicó que ahora van a buscar alguna alternativa para poder ayudar a esta sociedad y a los integrantes que la forman "aínda que polo momento non temos claro como poderemos facelo, porque a situación alí non está nada clara, e por iso o que fagamos vai ter que facerse con moita cautela e mirando moito as garantías e as posibilidades que temos de sacar as cousas adiante".



Aunque por el momento indicó que no tiene nada cerrado, Iglesias sí que dijo que una opción es ayudar con trajes tradicionales o instrumentos. Para ello se le ocurrió "facer unha petición veciñal, a xente que os poida ter nas súas casas sen empregalos, pero tamén habería que ver como se envían ata alí. Non sei, de momento non o temos claro".



Otra opción era la de plantearse un viaje de un grupo de riotortenses a La Habana que tuvieran familiares allí o integrando esa asociación, pero el alcalde tampoco lo ve claro "porque polo que nos explicou Hernández seguramente este non sexa o mellor momento polas circunstancias que hai alí. Pero sexa o que sexa, estudaremos que se pode facer".