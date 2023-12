El número 37.038 ha resultado agraciado con el último de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. En Riotorto, una administración ha repartido casi 11 millones de euros tras vender 1.826 décimos.

El número ha sido cantado a las 12.05 horas en el tercer alambre de la séptima tabla. El local de Loterías situado en Praza das Rodrigas 36 de Riotorto ha vendido 182,6 series de este número.

Desde la Administración, entre el alboroto de los primeros premiados que se acercaban a celebrar el premio, explican a Europa Press que repartir casi 11 millones de euros es algo "inexplicable e increíble".

Para la Administración Nº1 de Riotorto esta es la primera vez que venden un número con premio en la Lotería de Navidad desde que abrieron, lo que supone una "felicidad inmensa".

Dado el poco tiempo transcurrido desde el anuncio, desconocen todavía quiénes son los agraciados, aunque avanzan que estará muy repartido dados los décimos vendidos, 1.826, en un municipio que cuenta con una población de 1.187 habitantes.

Desde la Administración explican que esto se puede deber a que algunos bares y restaurantes del ayuntamiento y alrededores estaban abonados al número premiado.

Concretamente, el Bar Baos en Lourenzá, Casa Ribas, en el propio Riotorto y San Miguel, en Reinante. Algunos como el Baos, explican desde la Administración, llevan años jugando el mismo número en sorteos distintos, "por lo que es una alegría enorme que les haya tocado por fin".

El bar Baos de Lourenzá reparte seis millones

El bar Baos distribuyó buena parte de los décimos del quinto premio, que fueron a parar a manos muchos obreros, dado que el establecimiento ofrece el menú del día a muchos trabajadores de la zona y a camioneros de paso, como los que transportan madera del aserradero a Santander. También lo compraron empresas de la zona para sus empleados.

Vendieron todos los décimos, calculan que su importe ascenderá a seis millones de euros de los diez que repartió la administración de Riotorto, que distribuyó 184 series de las 185 totales del número, algún décimo también llegó a través del bar lauirentino hasta la localidad de Mondoñedo o San Miguel de Reinante. Durante la mañana ya se abrieron unas botellas de champán para celebrarlo.

Ponte de Outeiro

En el bar Ribeirego de Ponte de Outeiro, en Castro de Rei, también repartieron suerte con este número, por el que apuestan en cada sorteo navideño. Desde local, que actualmente está cerrado, afirman desconocer el número de décimos vendidos del número agraciado.

La comisión de fiestas de San Paio (Castroverde) distribuye 1,2 millones

La comisión de fiestas de San Paio, en Castroverde, repartió 1.200.000 euros del 37.038, el quinto premio que salió casi en su totalidad desde la administración de Riotorto.

Loli Lence y Laura Alonso, con la ayuda de Pili Fórneas y sus padres, vendieron 200 décimos, algunos a través de la propia comisión y otros en la taberna Senador, el almacenes Fórneas y en la peluquería Chus, de Castroverde.

Reconocen que hacía tiempo que no vendían lotería para ayudar a sufragar las fiestas, pero la suerte las supo encontrar. "Aínda non sabemos que imos facer, pero van ser unhas festas moito máis especiais", contaban emocionadas mientras el teléfono no paraba de sonar, porque los afortunados son vecinos, familiares y amigos.

Foz también celebra un quinto premio

La administración de Befana Complementos y Loterías, situada en el número 32 de la Avenida da Mariña de Foz vendió por terminal varios décimos del quinto premio 88.979 de la Lotería de Navidad. A cada décimo le corresponden 6.000 euros.



La gerente del establecimiento, María Dolores Legaspi, se mostraba muy contenta porque es la primera vez que da un premio en el sorteo de la lotería, aunque había entregado varios de Primitiva y Bonoloto. Todavía desconoce cuántos vendió y quienes pueden ser los afortunados.

El Sorteo

Los premios se comenzarán a abonar la tarde de este 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 22 de marzo de 2024.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.902 puntos de venta de la red comercial de Loterías. El premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Por su parte, los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.