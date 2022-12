Riotorto se concentra contra la falta de médicos

La preocupación por la falta de médicos en el centro de salud de Riotorto se evidenció en una concentración de protesta organizada por el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego que contó con una gran participación. Además, el propio alcalde, el popular Clemente Iglesias, había anunciado que apoyaba la reivindicación.

Los nacionalistas se mostraron satisfechos por la respuesta vecinal obtenida en su convocatoria pero al mismo tiempo ya anunciaron que van a mantener la presión social y política "para recuperar a atención médica no centro de saúde, sen facultativos desde hai dúas semanas".

Según Vanesa Gómez Lourido en la convoctoria se evidenció que la ciudadanía del municipio está "moi preocupada" por esta problemática que les genera desatención médica y recuerdan que el Sergas "non cubriu a ausencia de ningún dos dous médicos titulares. Nas últimas dúas semanas, o centro de saúde só contou cun médico en horas soltas, deixando na práctica sen un servizo esencial aos máis de 1.200 veciños e veciñas de Riotorto".

A esto añaden que la situación que se está vivienda no es casual, sino fruto de lo que califican como "un deterioro alarmante do sistema sanitario público, e especialmente da atención primaria", del que responsabilizan directamente "ao Partido Popular e que responde a un interese claro: desmantelar a sanidade pública para beneficiar a privada". Ante esta situación, seguirán reclamando presencia de personal médico en Riotorto "de forma continuada, e garantías de mantemento das dúas prazas no centro de saúde".