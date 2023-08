El Concello de Riotorto se convirtió en el sexto de la comarca mariñana en implantar algún tipo de restricción en la utilización del agua de la traída municipal. El alcalde, Clemente Iglesias, prohibió el riego de huertos y jardines y además solicitó colaboración vecinal para que la gente no haga un uso discrecional del agua y que sean responsables en su utilización.

El regidor explicó que en los últimos días fueron comprobando que el cauce va descendiendo y aunque aclara que por el momento no tienen ningún problema de abastecimiento, todavía queda mucho tiempo en el que es muy posible que no llueva o lo haga en poca cantidad y no se renueven las reservas, ya que apunta que ahora tradicionalmente septiembre es también un mes en el que se registran pocas lluvias, con lo que la situación puede prolongarse.

Ante esa situación, Clemente Iglesias explicó que lo que quiere es "frear este uso que se está facendo ás veces de xente que atende os seus xardíns ou os seus hortos, para o que non hai ningún problema en circunstancias normais, pero penso que todos temos que ser conscientes de cal é a situación actual e actuar en consecuencia, e como alcalde penso que teño que dar ese paso".

Explica que lo hace porque la prioridad va a ser "garantir que haxa auga tanto para o consumo humano como para o de animais, xa que as ganderías precisan dunha gran cantidade de auga e queremos que a teñan garantida. Insisto en que de momento isto é así e non hai problemas, pero temos que ser previsores e cautos".

Asimismo, Iglesias matizó que esta medida es "temporal" y que mantendrá la vigilancia del agua disponible y que, si ven que no hay problemas, volverán a la normalidad.

Sexto municipio mariñano con restricciones

Por ahora, Riotorto se convirtió en el sexto municipio de la comarca mariñana que opta por tomar una medida restrictiva en el uso del agua ante la sequía que está afectando a la esta zona. Se suma a Barreiros, Xove, Ourol, Alfoz y O Valadouro. A ellos se añade la situación en Foz, aunque esta no derivada de la escasez de agua.