El río Eo no logra remontar su número de peces

El pasado 21 de mayo el río Eo vio cómo saltaba su campanu. Lo hizo en un lugar muy concreto que los pescadores llaman el Pozo Abraham. Es un lugar bien conocido para ellos porque allí no es infrecuente dar con algún salmón o alguna trucha. O más bien lo era, porque tanto en ese lugar como en el coto en el que se encuentra, La Volta, que geográficamente está enclavado en el municipio asturiano de San Tirso de Abres, las capturas fueron menguando en los últimos años de forma alarmante y las cifras están ahí para demostrarlo. Otro tanto sucedió en el río Masma.

El pescador que capturó este el campanu del Eo, Victorino García, un asturiano de 82 años muy buen conocedor del río y cañista experimentado hizo un comentario tras hacerse con el salmón a 21 de mayo: "Fíjate qué fechas. A estas alturas tenía que estar ya más que cogido el campanu".

Al mismo tiempo, Victorino hablaba con un punto de nostalgia a la hora de describir el salmón que había pescado, que había clavado los 5 kilos de peso y medía 78 centímetros. Preguntado sobre sus dimensiones, comentaba: "Pues ya ves, es lo que se pudo pescar, pero la verdad es que tampoco es nada de particular, tendría que estar por los siete u ocho kilos. Este es más bien normalito".

En cuanto a la pesca de truchas, ya no hay mucho que decir que no esté ya dicho: los ríos mariñanos son prácticamente un chiste comparados con ellos mismos hace treinta años.

En la Xunta de Galicia lo saben y son conscientes del importante recurso que es la pesca, por eso desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático no dejaron de trabajar para intentar revertir esta situación y explican que "nos últimos anos viñéronse facendo repoboacións de xeito sistemático no río Eo coa solta de arredor de 30.000 exemplares de salmón ao ano nos últimos exercicios". Recuerdan además que en el caso de la trucha "houbo distintas actuacións e só o ano pasado repobouse o río con arredor de 40.000 exemplares".

Otra suelta de truchas

Este tipo de actuaciones son continuas porque tratan de potenciar la fauna del río con estas especies y por eso el Gobierno gallego tiene previsto realizar este año una nueva suelta de truchas y también estudian la posibilidad de realizar otra de salmones para mejorar su situación.

No será lo único, Medio Ambiente recuerda que a mayores de estas repoblaciones en los últimos años se realizaron otras actuaciones para favorecer una mayor presencia de estas especies en el río.

Por ejemplo, en 2022 y en 2023, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico realizaron trabajos de eliminación de barreras en la migración de especies. Asimismo, la consellería realizó distintos proyectos de eliminación de barreras piscícolas y "a construcción dunha escala en Ribeira de Piquín" para favorecer la presencia de los peces.

Otro campo en el que está trabajando la administración autonómica es uno que los pescadores critican de forma recurrente: la eliminación de especies exóticas en la flora del río así como la excesiva presencia de biomasa que, dicen, impide que los peces puedan criar y reproducirse.

En ese sentido, explican que emprendieron "distintos proxectos nos últimos anos para a eliminación de especies exóticas nas ribeiras" y a ello añaden que tienen en marcha "un programa de vixilancia do furtivismo con axentes medioambientais que contan con distintos vehículos e cunha embarcación para realizar o seu labor" que se extiende por todo el cauce del Eo.

Lo que ven los pescadores

Victorino García, aunque vecino de Cornellana, es habitual de San Tirso y A Pontenova. Tiene familia en la zona y conoce muy bien el cauce del Eo tras décadas visitándolo. Él mismo se hizo con el campanu del Narcea hace años y recuerda con tristeza que en aquel momento el pez pesaba más del doble que el que capturó este año: 10,5 kilogramos. Él es consciente de que uno de los problemas graves que hay ahora mismo es "la mala salud del río.

Está lleno de porquería. Le cae de todos lados, de la falta de depuradoras, de la gente, de las ganaderías, de todo, y eso hace que esté tan mal para los peces, que no sobreviven". A ello suma otras circunstancias "como que hay muchísimo depredador que no tenía que haber. Hay un montón de nutrias y cormoranes que se comen sobre todo los alevines pero también las truchas".

Además verbaliza algo que la mayoría de los pescadores piensan y nadie contesta: "No entiendo por qué no lo limpian, porque el agua necesita que le dé el sol, y no dejan hacer nada. Eso está matando el río", lamenta Victorino apuntando que aún así, seguirá viniendo al Eo.