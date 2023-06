Del Río sigue al frente de un Viveiro que bajará su presupuesto de forma notable

La directiva del Viveiro CF decidió continuar al frente del club en un año tan importante como es el del centenario con Luis del Río como presidente y cabeza visible. Esta postura se tomó durante la asamblea de socios en la que los presentes le pidieron a la junta que continuara al no haber ninguna candidatura alternativa para tomar las riendas del club. La estructura de la nueva directiva será más o menos la misma de las últimas temporadas, aunque habrá algunos cambios de los que se irán informando puntualmente a los socios y aficionados.

La idea inicial de Del Río era la de dejar el cargo en menos de algún grupo de personas que tomaran el relevo ante el desgaste sufrido en las últimas temporadas, pero al no presentarse nadie aceptó seguir al menos este año tan importante para la historia del Viveiro como es el del 100 cumpleaños. "A situación é cada vez máis complicada, ou aparece xente disposta a implicarse neste proxecto nos vindeiros anos ou ten pinta de que ao fútbol en Viveiro non lle queda moito. Nós non queríamos que todo quedara agora nun proceso de incertidume coa participación outra vez na Tercera División e ademais no ano do Centenario, pero espero que nun ano haxa persoas dispostas a traballar polo Viveiro", señaló, enviendo también un mensaje a los organismos e instituciones. "Necesitamos máis axuda, a nivel económico temos que facer grandes esforzos para sobrevivir".

Del Rió trabajará ahora en los próximos meses para configurar la plantilla que defenderá el escudo celeste en Tercera División y la primera piedra será la búsqueda de un entrenador, asumiendo la dificultad de que Alberto López pueda continuar dirigiendo al equipo. "Non está descartado porque fixo un gran traballo aquí, pero sabe das circunstancias deste club e na entrevista de El Progreso xa deixou claro que cun presuposto máis baixo do que había non ía seguir. O presuposto vai menguar bastante, así que o requisito principal que lle imos poñer ao adestrador e que teña 4 ou 5 xogadores da súa man e que estea disposto a axustarse á situación económica do Viveiro", concluyó.

Equipo más comarcal

Pese a las dificultades que parecen existir para encontrar jugadores en la comarca del nivel suficiente para competir con garantías en la Tercera RFEF, la apuesta del Viveiro 2022-23 parece estar enfocada sobre todo a "rascar o máis posible na Mariña", según reconoció Del Río, que tampoco descarta que los juveniles puedan echar una mano, sobre todo después de la extraordinaria temporada realizada en la Liga Galega, aunque el mayor problema es que casi todos son de primer y segundo año. "O problema é que so dous acaban o ciclo e vanse estudiar fóra, pero está claro que completar a plantilla coa xente da casa é unha posibilidade", asegura el dirigente, que acudirá al mercado de fichajes para intentar conseguir cesiones y algún futbolista que pueda adaptarse a la situación económica del club.