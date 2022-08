La Rinlo-Ribadeo bate marcas

La cuarta Carreira Nocturna Rinlo-Ribadeo regresa con más fuerza que nunca. Después de que en los dos últimos años no se pudiese celebrar por la pandemia, la edición de este sábado batirá todas las marcas de participación. A pocas horas de que se cerrase el plazo de inscripción esta pasada medianoche, ya se habían anotado un total de 479 atletas, de los que 348 lo harán en la prueba absoluta.

En el Club Atletismo Ribadeo, entidad organizadora, están encantados con la respuesta del público a la quinta prueba del circuito Tour Mariña, que promueven Champion Chip Norte y el diario El Progreso. "Estamos moi contentos porque imos ter máis xente da que pensábamos. No penúltimo día anotáronse 50 persoas e vai ser a edición máis multitudinaria", señala Ana María Ferradás, presidenta del club ribadense.

Ferradás cree que la Rinlo-Ribadeo es una carrera única por diferentes razones y de ahí el apoyo de los corredores. "É unha carreira distinta polo seu formato de correrse pola noite, que lle dá un pouco de maxia, e logo está o feito de ir todo o mundo coas luces frontais, que parece que vai un vagalume e é moi bonito", indica.

Asimismo, Ferradás destaca el ambiente que viven los corredores a su llegada al casco urbano de Ribadeo. "As catro rúas están ateigadas de público na chegada e eu creo que ver a toda esa xente berrándoche e aplaudíndoche fai que entres case levitando na meta. Estamos moi contentos pola resposta dos atletas dos arredores, que se envorcaron, e tamén cos de fóra porque imos ter a xente de todo o estado e moitos veñen a propósito", apunta Ferradás.

Para premiar su fidelidad, la organización entregará a cada uno de ellos una camiseta de recuerdo, una luz frontal y una bolsa del deportista "moi completa, con auga, pasteliños, empanada, froita, un calendario agrícola e un sombreiro que triunfou moito na última edición, doado por Syngenta, un dos nosos patrocinadores".

Adiaratou Iglesias. AEP

ADI IGLESIAS. Uno de los alicientes de este año será la presencia en Ribadeo de la campeona paralímpica Adiaratou Iglesias, que ofrecerá una charla a las 17.00 horas en el Cine Teatro ribadense y después acompañará a los más pequeños en su calentamiento para la prueba. "Que unha atleta de elite como ela quixese vir para nós foi como se nos tocase a lotaría. Ademais, Adiaratou é unha rapaza fantástica, puxo todas as facilidades para vir e estámoslle moi agradecidos. Animamos á xente a que non se perda a charla, porque van poder preguntarlle moitas cousas, e é o noso xeito de colaborar no fomento do deporte, dun bo hábito de vida e tamén duns valores", recalca.

HORARIOS. Precisamente los más jóvenes serán los primeros en salir a competir este sábado, día 20. A las 20.00 horas lo harán los pitufos y después los prebenjamines, benjamines y alevines. Todas estas carreras se celebrarán en el entorno del parque San Francisco y el Cantón dos Moreno. A las 21.30 será el turno, desde Illa Pancha, para infantiles y cadetes, y la salida de la prueba absoluta se dará en Rinlo a las 21.45 horas.

Finalmente, Ferradás agradece el apoyo de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta y del Concello de Ribadeo, así como de todos los patrocinadores de la prueba y del club, "especialmente de A Cofradía, O Portillo e A Mirandilla de Rinlo, que nos prestan toda a axuda do mundo", concluye.