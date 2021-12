Un rincón con encanto en Mondoñedo

El barrio de Os Muíños de Mondoñedo tiene un encanto especial. No en vano es conocido como la pequeña Venecia por sus canales, pero además durante las fiestas navideñas sus vecinos y artesanos hacen que resalte todavía más con la decoración que colocan en diferentes puntos del mismo, a la que además este año contribuyó el Concello al ambientar uno de sus espacios creando el Rincón do Polo.

La asociación vecinal del barrio, de la que forma parte Fernando Vilariño, quien además es vicepresidente de la asociación de artesanos que da vida a dicho entorno con trabajo en vivo y venta en los inmuebles que bordean Os Muíños, explica que la iniciativa de engalanar la zona surgió hace ya un lustro y desde entonces cada año añaden algún elemento.

"Na medida que podemos, intentamos sumar algo cada ano. Neste cambiamos a localización do photocall. Todo está feito con materiais reciclados e de xeito artesán. A nosa idea é decorar todo o que poidamos para que o noso barrio sexa un reclamo turístico, máis do que xa o é, e que a xente nos visite. Isto axúdanos a impulsar a celebración do Nadal na nosa comunidade", destaca.

El Concello también ambientó en esta zona de la localidad un espacio, creando el denominado Rincón do Polo

Este año es además el tercero en que la asociación pone en marcha un photocall con premios para quienes compartan fotos en el punto elegido por los organizadores para hacerlas, lo que también contribuye a promocionar el lugar. "Animamos a que se fagan unha foto e nola envíen, logo imos publicalas do 2 ao 6 de xaneiro para que voten pola que máis lles guste. A que máis 'me gusta' teña levará de premio unha consumición no mesón do Valeco e a segunda obterá un agasallo dun artesán", avanza.

[ Recreación del nacimiento con luces en la Ponte do Pasatempo. EP ]

El barrio también se presenta en su categoría al concurso de decoración navideña que organiza el Ayuntamiento. "Levamos catro ou cinco anos ganando o premio, é un barrio que dá moito xogo, á xente chámalle a atención, na ponte do Pasatempo temos colocada unha representación do nacemento", detalla.

Cada vecino aporta el tiempo y los recursos que puede. Al haber varios artesanos, estos complementan su trabajo para hacer del barrio un lugar cada vez más atractivo, pese a que Fernando reconoce que la pandemia restó ganas de hacer cosas.