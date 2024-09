Rikelme: "El partido ante el Noia es un buen test para Primera"

La tercera cita de la pretemporada para el Pescados Rubén Burela FS llega este jueves con un partido en el Vista Alegre que enfrenta a los dos únicos equipos gallegos que militarán la próxima temporada en Primera División tras el ascenso del cuadro mariñano y la permanencia del Noia. Este será el segundo enfrentamiento entre ambas escuadras que ya se vieron las caras hace algunos días en Bertamiráns, donde los noieses se impusieron por 3-1 en el primer encuentro del conjunto de David Rial. La cita de hoy está programada para las 19.30 horas.

El cuadro burelés ya demostró su avance en un buen partido ante el Lugo Sala (4-2), aunque también dejó desconexiones en la segunda mitad propias del momento de la pretemporada en la que se encuentran. El objetivo para hoy es el de seguir aumentando el número de minutos de buen nivel y continuar con la adaptación de las dos nuevas piezas que llegaron este verano, Meira y Araya, a la espera de que llegue también Juninho.

Uno de los grandes protagonistas de la pretemporada está siendo el brasileño Rikelme, autor de dos goles en la victoria ante el Lugo Sala después de una temporada un tanto lastrada por la grave lesión del play off anterior, aunque ya durante la segunda vuelta rindió a un nivel óptimo y fue muy importante en la consecución del ascenso. "Tengo muy buenas sensaciones y una gran ilusión por completar la temporada después de que en la pasada volviera de la lesión. Cada vez me siento más seguro y más adaptado a lo que pide el entrenador y me estoy encontrando muy cómodo sobre la pista en esta pretemporada", aseguró el joven brasileño, que ya cumple su cuarta temporada en Burela. "No puedo considerarme un veterano porque tengo solo 22 años, pero me siento identificado y feliz con mis compañeros, con el club y con el pueblo, estoy feliz aquí", dijo.

Especial ilusión por volver a jugar en Primera

El jugador brasileño también reconoce sentir especial ilusión por la posibilidad de volver a la Primera División española, una categoría que no acabó de disfrutar del todo cuando llegó al club burelés. "Es evidente que todos los que estábamos en la plantilla del descenso estamos deseando tener otra oportunidad porque cuando llegué la verdad es que no nos salieron las cosas bien y estuvimos toda la temporada sufriendo. Creo que ahora algunos jugadores tenemos más experiencia y hemos aprendido lo que se necesita para competir en la máxima categoría", subrayó el canarinho.

El jugador también se refirió al partido ante el Noia, que cree que les vendrá bien para saber en que estado de forma se encuentran. "Siempre apetece jugar un buen partido y más en el Vista Alegre. El Noia estará con nosotros en Primera y aunque sea un partido amistoso tenemos que intentar competir al máximo y dar lo mejor de nosotros mismos, es un buen test para Primera", señaló Rikelme, que también se refirió a la adaptación de nuevos jugadores como Meira y Araya. "Son futbolistas que nos tienen que ayudar mucho y este tipo de partidos les vienen muy bien para ir conociendo mejor el equipo y entrando en el ritmo", aseguró.

Por último, Rikelme se refirió al duro inicio de Liga que le espera al Burela FS en su vuelta a Primera División. "Yo creo que tenemos la obligación de intentar pelear cada partido, no tenemos que mirar ni el calendario ni los rivales, sino salir en cada encuentro dispuestos a darlo todo para intentar sumar y sobre todo tratar de hacernos fuertes en el Vista Alegre delante de nuestra gente".