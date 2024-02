La alerta por la pérdida de pellets del portacontenedores Toconao, ya en desescalada, ha vuelto a poner en evidencia el verdadero problema de la contaminación por plásticos: no es de ahora, sino crónica y sus huellas permanecen en cada rincón de la costa. Se ven fácil en las playas, pero las acumulaciones en roquedos de más difícil acceso como el de As Areosas, entre Burela y Cervo, pasan más desapercibidos.

Allí los restos de chapapote recalentados al sol acabaron por atrapar los microplásticos en una amalgama que las corrientes marinas concentran en determinados puntos, de igual forma que en otros acumulan aparejos de pesca perdidos, cadáveres de aves y mamíferos marinos o maderas. Porque los residuos más solubles son difíciles de ver a simple vista.

Plásticos en mamíferos y peces

Es muy difícil que las bolitas aparezcan en los delfines varados en las costa, que solo en Galicia superan la treintena todos los años, pero sí están afectados por los microplásticos. "No 94% dos golfiños hai microplásticos e chegan a eles a través dos peixes que comen", señala Pablo Covelo, miembro de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma).

"O dos pellets chamou moito a atención pero é unha porcentaxe ínfima deste tipo de contaminación. Nas praias hai plásticos de todas as cores e restos de case todas as prendas sintéticas acaban no mar, son fíos pequeniños que pasarán aos peixes dende as lavadoras. Basta con lavar na casa un forro polar e xa estamos contaminando con microplásticos", explica Covelo. No obstante, son mucho más escandalosas las bolsas y otros grandes plásticos que aparecen en los estómagos e intestinos de los zifios muertos, mamíferos que los confunden con presas habituales como los calamares.

Fondos y aire contaminados

Ahora los pellets perdidos en el mar están en el foco pero las industrias productoras contaminan desde hace mucho playas como La Pineda, en Tarragona, y los fondos están llenos de plásticos y otras basuras marinas que llegan con las corrientes desde muy lejos. Algunas estimaciones apuntan a que hay 83 millones de toneladas de plásticos en los océanos.

Se degradan muy lentamente, absorben otros contaminantes que están en el mar y cortar su vertido, clasificarlos y reciclarlos no es tarea sencilla. En la costa gallega sigue apareciendo chapapote a la vista y enterrado. "Alí onde traballa moito o mar, en praias como a do Rostro en Fisterra, segue aparecendo", reconoce Pablo Covelo.

El daño de las galletas de petróleo continúa y con los pellets -Portugal no buscó como debiera el contenedor perdido y pasó el problema a Galicia-, hay quien cree que se ha contaminado mucho más con el gasóleo y queroseno quemados por los barcos y aeronaves que participaron en el operativo de rastreo en estas semanas, miles de litros diarios, que con el propio vertido de los microplásticos. Sin embargo, es indudable que estos contaminan, por pocos aditivos y químicos con los que se haya tratado el polietileno de las bolitas derramadas.

¿Peligra la cadena alimentaria?

Del impacto de los microplásticos y los nanoplásticos (de unas pocas micras) como contaminante tan persistente y de fácil dispersión, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición informó en 2021 que "los peces pueden mostrar altas concentraciones, dado que los microplásticos están presentes principalmente en el estómago y los intestinos, pero estos generalmente son eliminados y no constituyen una importante fuente de exposición para los consumidores".

Tendría escaso efecto en la exposición total de las personas, aunque en los crustáceos y mariscos bivalvos se consume el tracto digestivo y sí pueden llegar al consumidor directamente. Pero también se han detectado nanoplásticos en la miel, la cerveza o la sal marina. Los nanoplásticos pueden provenir incluso de la industria electrónica, de los chips o revestimientos de cables pero la agencia europea de seguridad alimentaria (EFSA) marca límites sobre las sustancias o aditivos de los plásticos que pudieran transferirse en la degradación a los tejidos comestibles.

Reciclado y escaso control

Se ensalzan el reciclaje y la economía circular pero también hay alertas sobre esto, pues los científicos han encontrado cientos de sustancias químicas en plásticos reciclados. En noviembre se celebró en Nairobi una reunión del Comité Intergubernamental de Negociación del Tratado sobre los Plásticos (INC-3) donde los expertos expusieron que no hay plásticos que se puedan considerar seguros o circulares, dado que en muestras de microplásticos recolectados en 13 países se detectaron cientos de químicos altamente tóxicos, pesticidas y fármacos incluidos.

En un informe reciente de la Universidad de Gotemburgo, dirigido por la profesora de Ecotoxicología Bethanie Carney Almroth, que analizó gránulos plásticos de plantas de reciclaje de África, América del Sur, Asia y Europa del Este, se detectaron 491 compuestos orgánicos y 170 adicionales.

El comercio internacional de desechos plásticos complica un problema que viaja por mar, como en el Toconao. "Hay más de 13.000 productos químicos utilizados en plásticos, de los cuales el 25% están clasificados como peligrosos", reza el informe. Aunque incinerarlos o dejarlos en un vertedero como el de As Somozas, donde aguarda el Prestige, tampoco es solución.