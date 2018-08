Burela y el rico bonito triunfan una edición más con su fiesta gastronómica

Uno de los motivos principales, que no el único, para visitar Burela este sábado era para disfrutar de los productos estrella de este puerto pesquero, el bonito.

El túnido se servía este sábado en raciones que incluía un trozo asado a la parrilla, otro cocido, en empanada y en salpicón.

Entre los comensales que se repartían entre un espacio de la nave de redes y una carpa había un sentir común. Todos destacaban el buen sabor y la calidad del producto, al igual que la abundancia de las raciones. Chascarrillos como "el bonito aparte de ser bonito está muy bueno" no faltaron. Aquellos que por primera vez se acercaron al puerto burelés y degustaron el bonito afirmó sin contemplaciones que "volvería por el producto y el ambiente".

Y todo esto en un día de calor pero con apenas sol que hizo de la jornada el día ideal para disfrutar de la gastronomía. El ambiente verbenero a cargo de Charanga Mekánica puso ritmo al día ya desde primera hora.

Fernando Romay dio un pregón cargado de humor y secundado por el pregonero del año anterior, el actor Sergio Pazos

La degustación en sí, fue precedida por el nombramiento del Asador Maior, Abel Vigo, y de la Colaboradora de Honra, María Dolores Vivero, junto a la entrega de premios del concurso de carteles.

El pregón fue a cargo de Fernando Romay . Su discurso marcado por su innato humor estuvo arropado por el público, y secundado en igual medida por el pregonero del año anterior, Sergio Pazos. Un discurso predominantemente al estilo Romay referenció a lo especial que marca la fiesta, a las buenas costumbres y tradiciones gallegas, e incluso aludió a la historia clamando la importancia de guerra de los boniteros. La parte fundamental fue el llamamiento que el exjugador de baloncesto y medallista olímpico realizó a los allí presentes, especialmente a los visitantes, para "disfrutar de Galicia con los cinco sentidos y sobre todo de estas fiestas, y que cuando hablen de ellas afirmen que es una fiesta de buen rollo dónde se respeta a todos y a todas". Este pregón terminó con Pazos subiendo al escenario y entre elogios al bonito secundados por las masas, despidieron el acto. Los agradecimientos no faltaron por parte de la presidenta de la asociación organizadora Ledicia, Rocío Rivera, para los allí presentes y especialmente para la colaboración ciudadana con el evento.

LABOR. Mientras transcurrían los actos oficiales, en los que estuvieron presentes diversas autoridades, las colaboradoras y colaboradores de la carpa principal, dónde se repartía el bonito afirmaban tener más o menos el volumen de producto de otros años y reconocían que agradecían tener un día acalorado, aunque no faltan las críticas por parte de los que enuncian que "no sobraban unas cuántas nubes más en el cielo". Igualmente, esta parte del voluntariado que lleva el trabajo de elaboración del bonito afirma que la gente comenzó a hacer cola para la degustación a las doce del mediodía, pero no se empezó a servir hasta pasadas la una y media de la tarde. Dentro de los y las sumergidas en la cocina de la bonito,