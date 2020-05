Ribadeo calculará el aforo de los establecimientos públicos que lo soliciten

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, anunció a través de un bando de la posibilidad que ofrece el Concello de calcular el aforo de locales comerciales, bares, restaurantes u otros establecimientos públicos que desconozcan este dato y que así lo soliciten. El objetivo es que se vayan preparando para las diferentes fases de la desescalada, "xa que todos os locais deberán dispor, obrigatoriamente, dun cartel no seu exterior coa capacidade de aforo". "É certo que nestes últimos anos no Concello de Ribadeo estámolo esixindo para alguén que abre un negocio ou unha actividade nova, pero non era así anos atrás”, aseguró el alcalde.

Los titulares de este tipo de establecimientos que deseen conocer el aforo deben solicitarlo a través de una declaración responsable en un modelo estandarizado que está disponible en la página web municipal. “Poden cubrilo e mandárnolo e desde os servizos técnicos municipais remitiremoslles unha declaración firme, que terán que ter exposta dentro dos seus locais para que en función do aforo máximo permitido por lei, calculado polo Concello de Ribadeo, eles poidan ter a previsión para cando o Goberno do Estado mande”, afirmó Suárez Barcia, que espera dar respuesta en pocos días a las solicitudes “con solvencia e seguridade xurídica”.