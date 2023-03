Ribadeo tendrá una residencia canina con capacidad para 20 animales

Ribadeo contará a partir del próximo lunes con la que será la primera residencia canina de la comarca, Amigos de Nico. Tendrá 20 boxes con capacidad para otros tantos animales que se encuentran en un recinto videovigilado.

La idea es de Santiago López Solloso, que la puso en marcha partiendo de dos premisas muy claras: que no hay nada similar en la comarca y "crear un espacio que fuese en el que a mí me gustaría dejar a mi propio perro y quedarme tranquilo con el sitio en el que está". Con esos puntos de partida los boxes de los que disponen son tanto interiores como exteriores, aunque los exteriores tienen parte cubierta por si llueve y parte no. Además, disponen de lámparas de calor para evitar problemas con la temperatura en días que puedan tener frío.

El promotor de la idea, que trabajará junto a Jennifer Álvarez Fernández, explica que una de las características más importantes que tendrá su residencia canina es el espacio. El box más pequeño de los que dispone es de 17 metros cuadrados, que ya tiene un tamaño importante. Todos los demás, de ahí hacia arriba.

Pero esta residencia no será solo de perros metidos en boxes, porque aunque no tendrán paseos por la calle, sí disponen de la posibilidad de tenerlos sueltos por parcelas de terreno muy amplias. Serán seis que no están conectadas entre sí por lo que los animales tienen mucho espacio pero no hay peligro de que se peleen entre ellos. Además hay una valla de 2,60 metros de altura.

Santiago López añade que dan la posibilidad de dejar a los animales tanto durante un periodo vacacional como por horas "porque una cosa que vemos que es importante es que si vienes a Ribadeo de fuera y quieres ir a ver As Catedrais, por ejemplo, no puedes bajar al perro. De este modo puedes hacerlo, dejándolo allí con comodidad para ir a comer, hacer la visita... todo". Las reservas se harán por internet en la web www.residenciacaninaamigosdenico.es.