Ribadeo vivió otro abarrote por el concierto de Eliades Ochoa y el sorteo de un viaje a Cuba

El interés que despiertan las fiestas históricas de Ribadeo y Viveiro está fuera de toda duda, pero, además de llenar ambas localidades, se han convertido en un importante revulsivo económico y comercial, constatan los organizadores. El concierto de la leyenda de la música cubana Eliades Ochoa y el sorteo del viaje a Cuba abarrotaron en la tarde de este domingo la villa ribadense.

Ribadeo compartió protagonismo con el Círculo Habanero de A Devesa, con una comida de más de 300 personas. El alcalde, Dani Vega, cree que "o Ribadeo Indiano non ten límite" y abogó por "manter o seu espíritu para conservar o patrimonio cultural que nos foi legado. Seguiremos perfeccionándoo, pero pódese acreditar que está consolidado. Hai que agradecerlle ao pobo que soubemos traballar en consonancia, é unha satisfacción ver como decoraron os escaparates cos expositores fóra para que sempre quedase unha estampa de Ribadeo, ou as colas no fotomatón, cuxo custo asume o Concello, porque é unha fonte de recursos para atraer máis xente".

Dani Vega, en el Ribadeo Indiano. EP

Dani Vega destacó la elevada afluencia de foráneos, sobre todo de Asturias, y planteó la posibilidad de organizar alguna actividad con las localidades que están llevando a cabo fiestas indianas.

Por su parte, la presidenta de Acisa, Carmen Cruzado, resaltaba que "as rúas de Ribadeo están ateigadas, con xente vendo os haigas en San Roque ou no mercado dos domingos". Pero no solo eso, sino que la localidad recibió autobuses repletos para el broche de la fiesta e incluso zonas como el puerto estaban llenas. Cruzado reconocía que el sorteo del viaje "é un aliciente, repartimos 150.000 rifas e moita xente está expectante".

Mercado renacentista

Viveiro tampoco se quedó atrás con el espectáculo final del Mercado Renacentista tras un sábado de mucha gente en las comidas.

Mercado Renacentista en Viveiro. EP

La alcaldesa, María Loureiro, comentaba que hubo "muchísima" afluencia, "más que ningún año". "Es una fiesta muy consolidada y, además de venir gente de fuera, la disfrutan los vecinos de Viveiro, con diferentes generaciones caracterizadas y gozando de las comidas en la calle. Es un orgullo", afirmaba la regidora.

María Loureiro indicaba que esta cita se hace en julio "para darle vida al sector servicios este mes, porque en agosto ya viene gente siempre. Pensamos hacer algún evento para la hostelería y consideramos que se ha convertido en algo económicamente importante para el pueblo". Añadía además que "mueve tanto a los bares que dan las comidas como a los particulares que encargan a panaderías, carnicerías o en restaurantes. Creo que es un motor dinamizador, también para las peluquerías y las costureras".

"Desde el punto de vista económico es un revulsivo. Unido al Resurrection Fest, hace de julio uno de los meses más importantes para el sector servicios. Superó todas las expectativas", resaltaba.