Ribadeo y Viveiro amplían el horario de visita a cementerios municipales

Los concellos de Ribadeo y Viveiro anuncian la ampliación del horario de visitas a sus respectivos cementerios municipales con motivo de la festividad de Difuntos y de Todos los Santos. En el ribadense se aplicará desde este jueves hasta el próximo lunes, 2 de noviembre. Foz no tiene instalaciones de este tipo municipales, pero colaborará con los párrocos en lo que soliciten.

El Concello de Viveiro comunicó igualmente las medidas organizativas decretadas con motivo de las festividad. Limita el aforo del cementerio de Altamira al 50 por ciento de su capacidad. La entidad local establece asimismo un amplio horario de apertura de esta instalación municipal desde este viernes y hasta el próximo lunes. Será desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche.

Desde el consistorio aconsejan también la presencia de un máximo de dos personas de forma simultánea por sepultura y establece en 30 minutos la duración máxima de las visitas. Esta recomendación la hace extensible a los cementerios parroquiales para evitar concentraciones de varias personas alrededor de las sepulturas y también reducir el tiempo de visita al cementerio en la medida de lo posible.

Los responsables municipales acordaron con técnicos, Policía Local y Protección Civil el mantenimiento de las entradas y salidas habituales al camposanto vivariense, pero establece la obligatoriedad de circular siempre por la derecha, tanto para acceder como para salir de las instalaciones, y de igual manera a la hora de moverse dentro del recinto. Recuerdan también que será obligatorio en todo momento el uso de la mascarilla y mantener la distancia social interpersonal, fijada en un mínimo de dos metros.

En cuanto a la regulación del tráfico, el Concello comunica que desde el viernes y hasta el lunes, ambos días incluidos, la carretera de acceso al cementerio municipal de Altamira será de sentido único de subida, con salida por el paraje de As Nogueiras hacia el barrio de Pénjamo y la calle Río dos Foles. Desde el Ayuntamiento vivariense se solicita una vez más a todos el estricto cumplimiento de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para prevenir la propagación del covid-19.

BANDO. Por su parte, el Concello ribadense establece un circuito diferenciado de entrada y salida, además de la obligación de mantener las medidas de protección personal, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento de seguridad. El camposanto abrirá de nueve de la mañana a siete de la tarde.

El alcalde, Fernando Suárez, emitió un bando para dar cuenta de la ampliación del horario de apertura. El munícipe aconseja que las visitas destinadas a la limpieza y arreglo de los nichos y tumbas se lleven a cabo en los días previos al 1 de noviembre.

"Recomendamos que as familias espacien no tempo as súas visitas e que as mesmas se limiten ao mínimo tempo indispensable para intentar evitar aglomeracións", indica el regidor.

Suárez Barcia subraya que dispusieron "un circuíto diferenciado de entrada e outro de saída, entrando pola porta principal do cemiterio e saíndo pola porta que dá cara ao aparcadoiro. Tamén informamos que os aseos públicos están pechados", explica.

El regidor ribadense añade que además de ser obligatorias las medidas de seguridad establecidas, hay que cumplir "coas limitacións en canto ás agrupacións de persoas de acordo con todas as normas sanitarias vixentes".