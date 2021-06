Ribadeo ultima una gran mejora en Río do Amalló y el barrio de A Pega

El Concello de Ribadeo está ultimando una gran obra de mejora que afectará a una zona muy amplia del casco urbano de Ribadeo ya en la parte de salida del mismo por la antigua vía del tren minero, la zona de Río do Amalló así como el barrio de A Pega, donde los vecinos realizaron varias protestas en días atrás.

El alcalde ribadense, Fernando Suárez, anunció que "nos vindeiros días" saldrá a licitación la reparación de la calle de la antigua vía del tren minero.

Asimismo avanzó que "a finais deste ano" será reparado el vial provincial que pasa frente al estadio municipal Pepe Barrera hasta la zona del puente sobre la vía del ferrocarril, conocido como el Puente de Ove.

Otro avance que analizó el regidor ribadense se refiere a que ya están realizando "os estudos e proxectos previos" para valorar otras actuaciones tanto en Río do Amalló como en el barrio de A Pega. Allí habló con los vecinos de la zona, a los que explicó "que estivemos facendo, que estamos a facer no presente e que faremos no futuro máis inmediato posible", recalcó.

"Xa temos o compromiso da Deputación de executar a finais deste ano o necesario arranxo da vía provincial que vai por diante do campo de fútbol"

Suárez Barcia señaló que se expuso al vecindario de estos lugares que en los próximos días iniciarán la licitación de la zona en la antigua vía del tren minero en la parte que va desde el encuentro con el vial de la Diputación hasta Os Malatos. "Este proxecto foi preparado nestes últimos meses, tivo que ter as pertinentes autorizacións de Patrimonio e de ser dotado, sobre todo, da correspondente partida económica", indicó el alcalde ribadense, quien siguió explicando que ahora "xa temos ademais o compromiso da Deputación Provincial de Lugo de executar a finais deste ano o necesario arranxo da vía provincial que vai por diante do campo de fútbol ata a ponte do ferrocarril".

FASE CRUCIAL. Sobre esa actuación del ente provincial se refirió Fernando Suárez como "algo crucial para a seguridade pública non só dos veciños deses barrios, senón tamén dos do resto do concello por ser un viario vertebrador de todo o municipio".

A todo ello añadió que en este momento el personal municipal está llevando a cabo los estudios y proyectos previos necesarios para valorar el resto de las actuaciones pendientes que tienen en esa zona de Ribadeo "para levalas a cabo o antes posible".

Indicó que para hacerlas será necesario "coordinar, coa empresa subministradora de enerxía eléctrica, as oportunas operacións de soterramento de cables para intentar facelo todo ao mesmo tempo. Debemos ademais pensar que estamos falando dun ámbito moi grande, non soamente o barrio da Pega, o da Faxarda, o do Río do Amalló, etcétera". Explica que es más complicado de lo habitual porque al ser una zona tan amplia "contamos con diferentes cualificacións urbanísticas que diferencian a actuación directa ou indirecta do Concello, porque hai bolsas de solo urbano consolidado e outras de solo urbanizable".

"Dedicamos moitos recursos pero non se pode facer todo ao mesmo tempo"

Las actuaciones a las que se refiere el regidor ribadense afectan a una zona muy amplia y explica que implican "un traballo inxente e unha boa cantidade de recursos económicos". Adelantó que irán dando cuenta poco a poco de lo que se vaya acometiendo "porque hai que ter en conta que unha das actuacións cruciais dun Concello son as infraestruturas e temos que telas en bo estado. Pero tamén hai outras igualmente importantes como son as sociais, as culturais, as educativas, as deportivas, as formativas e un longo etcétera, e en todo iso temos que poñer o grao de area necesario na vertebración social e económica da vila e das parroquias".



Objetivo difícil. Pero Suárez Barcia reconoce que aunque saben que son obras que es necesario acometer no pueden hacerlas todas al mismo tiempo "porque iso é unha quimera e temos que ir facendo paseniño, con intensidade, pero non podemos chegar a Roma nun día".