Ribadeo trata de que no se caiga Casa Maseda, en el centro de la villa

El Concello de Ribadeo empezó por iniciativa propia unas obras para proteger uno de los edificios más emblemáticos de los que hay en el centro de la villa ribadense y probablemente el que se encuentra en peor estado de conservación de esa parte. Es el conocido popularmente como Casa Maseda, heredando el nombre del último establecimiento comercial que lo ocupó durante décadas, aunque su historia se remonta a siglos atrás. Se encuentra situado en la esquina entre la plaza de España y Villafranca del Bierzo, en plena zona peatonal ribadense. Sin embargo, en los últimos años el edificio se vio envuelto en una serie de vicisitudes en torno a su propiedad que acabaron por derivar en una falta de atención al mismo que lo situó al borde del colapso, lo que decidió al Concello a intervenir.

El propio alcalde ribadense, Fernando Suárez, reconoció que es una de obra que "non nos gusta facer", pero también añadió que es imprescindible "por responsabilidade, para protexer aos viandantes e para garantir unha mínima seguridade pública. Trátase dun céntrico edificio que desde hai uns anos a esta parte, a desatención por parte dos seus propietarios foi facendo que o seu deterioro afecte non só ao ornato senón tamén á seguridade pública".

El Concello ya había declarado la ruina parcial del inmueble, concretamente de su cubierta, en el año 2014.

Pero el alcalde dice que "desde aquela foron desatendidas todas as advertencias que o Concello fixo tendo que chegar a impoñer catro multas coercitivas por máis de 8.200 euros. Hai pouco quixemos acceder ao interior para comprobar a gravidade da situación e non puidemos pola negativa dos residentes e pedímoslle auxilio á xustiza, pero non o obtivemos dado que debíamos actuar doutro xeito sen invadir o domicilio".

Para salvar esa situación intervinieron los técnicos municipales "que nos indican que debemos adoptar medidas inmediatas e acabamos de contratar unhas obras de urxencia consistentes en asegurar e estabilizar a carpintería de exteriores, en facer arranxos na cornixa, nas fachadas, substitucións dos canalóns, pintados e adecentados". Serán 20.000 euros de dinero público que el Concello cobrará "polos sistemas previstos nas leis, chegando incluso, se é necesario, ao embargo da propiedade".