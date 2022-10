Ribadeo tiene sabor asturiano

Los aficionados a la gastronomía y, más concretamente, a la gastronomía asturiana, están de enhorabuena si se acercan a Ribadeo porque desde el viernes y hasta este domingo podrán disfrutar de un buen número de platos característicos de dicha comunidad que se sirven en un total de catorce locales de hostelería dentro de una iniciativa impulsada por la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios e Autónomos (Acisa) de la localidad ribadense.

No es la primera vez que se hace una iniciativa de estas características que ya en ocasiones anteriores había cosechado un éxito importante por el alto nivel de participación que consiguieron.

Así que se animaron a repetir aprovechando además que este se trata de uno de esos fines de semana de la denominada temporada baja y al que de este modo tratarán de insuflar un mayor movimiento, en este caso de forma especial dentro del mundo de la hostelería.

No obstante, desde Acisa recalcan que cualquier actividad extraordinaria que se organiza, aunque como en este caso sea solo en locales de hostelería, acaba por repercutir en todo el comercio de Ribadeo porque lo que se busca sobre todo es atraer gente a la localidad ribadense para que durante su estancia aquí no solo se acerquen a consumir estas tapas o platos de la gastronomía asturiana sino que paseen por las calles ribadenses y aprovechen para realizar alguna compra o, al menos, vean cosas interesantes que les animen a volver en otra ocasión para hacerlo.

Es por ello que la presidente de Acisa Ribadeo, Carmen Cruzado, lanzó una invitación a participar en estas jornadas tanto a gallegos como asturianos, "para que poidan saborear as propostas que nos teñen preparadas os bares e restaurantes que se dan cita nestas quintas xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo, coas que queremos render homenaxe á veciñanza asturiana, que durante as fins de semana de todo o ano se despraza ata Ribadeo a gozar da súa oferta comercial e hostaleira".

Bajo su punto de vista, el otoño es un momento muy bueno para acercarse a Ribadeo a pasar un fin de semana "ou unhas horas degustando as tapas ou os menús elaborados para a ocasión e nos que non faltarán as fabas, o pixín, o cachopo, os queixos asturianos, os chourizos ou a pescada á sidra, o arroz con leite...", entre otras propuestas que se plantearon.

Los locales participantes en las quintas jornadas gastronómicas de Asturias en Ribadeo son El Rincón del Gordo, Galipizza, La Solana, Queimada, O Indiano, Mareta, A Horta de San Roque, Rosalar, La Bugalla, Goia's, Delicatés, La Lira, O Alén e O Lar de Manolo.

Al tratarse de un número importante de establecimientos que, además, disponen de distintos platos en cada uno de ellos, las propuestas que ofrecen estos días se pueden consultar en las redes sociales de Acisa.

El gerente de la entidad, Jesús Pérez Prada, agradeció por su parte "a grande implicación da hostalería asociada nas actividades que organizamos co obxectivo de contribuír á súa dinamización, sobre todo agora que entramos xa en tempada baixa".