Ribadeo tendrá credenciales y un sello propio para el Camino del Mar

La Asocación de Comerciantes, Industriais, Servizos e Autónomos (Acisa) de Ribadeo contará con credenciales para los peregrinos que decidan hacer el Camino del Mar, que ya ha sido reconocido por la Iglesia. Además tendrán un sello propio para sellar esta credencial.

"Se o Camiño do Mar sae de Ribadeo, a vila debe ter un punto onde dar as credenciais e dende hoxe ese novo punto somos nós", explicó el presidente del colectivo, Francisco Iriarte, que agradeció a la asociación Amigos do Camiño do Mar y a su presidente, Manuel Vicente, por haber sido posible alcanzar este acuerdo "e polo contacto fluído e constante que estamos a ter para promocionar e poñer en marcha a realidade que xa é o Camiño do Mar".

El coste de la credencial será de 2 euros e inicialmente serán cerca de una veintena de establecimientos los que dispongan del cuño para sellarlas.

"Trátase de negocios asociados a Acisa que forman parte da rede de establecementos amigables co peregrino do Concello de Ribadeo", explicó el gerente de la asociación empresarial, Jesús Pérez. "Coa vista posta no próximo ano esperamos poder entregarlle un selo á totalidade dos nosos socios, para que deste xeito en calquera negocio poidan selar con este distintivo único", añadió.

Pérez adelantó que están trabajando en un formato digital a través del sello por código QR, "algo que agardamos que sexa realidade antes de finalizar o ano". Además esperan que el próximo ejercicio aumente el horario para entregar las credenciales, que de momento será de 9.30 a 14.30, de lunes a viernes. También se podrán solicitar en el número de teléfono 663.39.62.26 o el correo [email protected]

Desde Acisa destacan que esta acción es la primera que ponen en marcha tras la presentación de su marca para potenciar el Camino y destacan la importancia de esta ruta jacobea para la economía local, "xa que os peregrinos veñen preparar a súa ruta aquí, están uns días e moitos volven de regreso á nosa vila ao finalizar o Camiño", dijo Iriarte. Pérez subrayó la importancia del Camino para la desestacionalización del turismo.