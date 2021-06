Ribadeo tendrá un carril bici entre el casco urbano y el faro de Illa Pancha

El Concello de Ribadeo está trabajando en el diseño del proyecto de un carril bici que unirá el casco urbano de la villa con el faro de Illa Pancha. Según la información facilitada el sábado por la administración local, entre el faro y el fuerte de San Damián se habilitará un carril bici bidireccional de 2,50 metros de ancho y en el resto del trayecto se optará por armonizar el paso de vehículos y bicicletas en una vía de sección única de prioridad ciclista y limitada a 30 kilómetros por hora. El trayecto será también transitable a pie por aceras y pasos peatonales. En el resto del trayecto, se realizará un aglomerado hasta el encuentro con la avenida Calvo Sotelo con la creación de una senda peatonal y se habilitará una acera para bicicletas hasta la playa de Os Bloques, a lo largo de la cual los ciclistas circularán con los vehículos pero con preferencia.

El Concello valora en 320.000 euros el proyecto en el que los técnicos municipales llevan trabajando durante los últimos meses y para desarrollarlo contará con la ayuda del área de Mocidade de la Diputación. Así, el ente provincial comprometió una ayuda de 250.000 euros, el 78% del total, y el Concello asumirá la parte restante. El objetivo del gobierno local es licitar las obras durante este año.

El alcalde, Fernando Suárez Barcia, que ayer presentó el proyecto junto al resto de concejales de su gobierno, explicó que "a pandemia acentuou a sensibilidade social cara esta forma de usar os espazos públicos máis sostible, ecolóxica e saudable". "Dende as institucións temos a responsabilidade de crear as condicións e infraestruturas adecuadas para que estes novos hábitos e valores se consoliden", aseguró y añadió que "a senda ciclable será un reclamo turístico máis para Ribadeo nun momento de auxe do turismo activo".

Suárez Barcia vinculó este proyecto con otras actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio para la mejora de espacios públicos como las tareas de limpieza y mantenimiento realizadas en la senda de la costa y el acondicionamiento de la zona de la antigua estación del tren minero que unía A Pontenova y Ribadeo.

Por su parte la diputada de Mocidade provincial y concejala de obras ribadense, Mónica Freire, señaló que "os modelos de cidades e de espazos nas vilas en harmonía coas persoas e coa veciñanza constitúen un obxectivo estratéxico de primeira magnitude no ámbito da mocidade, xa que debemos ser capaces de inculcar uns valores de respecto na seguranza viaria entre peóns e conductores". "A través desta axuda provincial queremos colaborar para que o Concello siga avanzando no proxecto "Ribadeo, vila amiga das bicicletas" incrementando os quilómetros de sendas ciclables que conten cos estándares de seguridade para os ciclistas".

El edil de medio ambiente, Jorge Díaz, también subrayó el "acerto pleno" de este proyecto para dinamizar el enclave natural y para responder a la demanda vecinal de contar con más espacios de ocio.