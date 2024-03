Ribadeo tendrá su bandera

El municipio de Ribadeo tendrá una bandera oficial. Así lo decidieron todos los grupos políticos con representación municipal. Dicha bandera la diseñará una comisión que estará integrada por representantes de dichos partidos así como por el cronista oficial de Ribadeo, Eduardo Gutiérrez, por integrantes del Instituto Padre Sarmiento y también por la dirección xeral de Administración Local. Se abre además la posibilidad de incluir a otros organismos e instituciones.

El alcalde de Ribadeo, Dani Vega, recordó que ahora mismo el municipio ribadense no tiene ninguna bandera oficial "malia que en redes sociais cando se busca o nome deste concello aparece unha imaxe dunha bandeira, que nin está aprobada e non ten ningunha lexitimidade nin rigor histórico e non podiamos seguir así. Temos escudo, pero non temos bandeira de Ribadeo".

Por el momento está acordada la creación de esta comisión y en el próximo pleno de la corporación municipal se determinará quién tiene presencia en esa comisión municipal para, de ese modo, iniciar el expediente de aprobación definitivo de la bandera que, ya sí, representará oficialmente a Ribadeo.