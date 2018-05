El Ribadeo de Tapeo duró diez días y en la décimo tercera edición de esta cita gastronómica participaron 44 establecimientos. Fueron más de 10.000 las tapas repartidas, sobre todo durante el pasado puente festivo y cada año es más difícil elegir cuáles son las mejores. Este lunes, en el ribadense Hotel Voar, un jurado profesional deliberó durante horas para decidir que el primer premio recaería en las xógaras o rocas negras del AG Porcillán; el segundo galardón lo mereció el brownie salado del restaurante Texturas Galegas y el tercero, el carpaccio de hueva curada de El Oviedo Bar.

El premio a la Tapa de Ribadeo, con la que se galardona la preparación que más productos de la zona emplee y difunda, recayó en el denominado petisco de mar del Parador de Turismo y el plato de bacalao ofrecido por el Marinero obtuvo una mención especial.

Un jurado probó las 18 tapas que se presentaban al concurso de valoración profesional o sección oficial de la presente edición.

Como Ribadeo es una referencia en hostelería para la comarca y el Occidente de Asturias, el esmero que alcanzan sus hosteleros requiere cada vez más pericia para dilucidar cuál es la mejor tapa, por eso, el Concello, principal promotor de la cita, contó con un jurado formado por Gonzalo Pañeda, "un dos grandes da cociña asturiana e responsable dun dos mellores restaurantes de Xixón, Agua, que conta cunha estrela Michelín e que está recoñecido con dous soles da Guía Repsol". Sumó además el paladar de Yayo Daporta, "membro do Grupo Nove, chef do seu restaurante Yayo Daporta que leva xunto á súa irmá Esther Daporta.Conta cunha estrela Michelín e dous soles da Guía Repsol e en 2014 presentou xunto a Susi Díaz e Alberto Chicote o programa de televisión Top Chef". La lista de maestros del fogón se completó con la participación de Marcos Santamaría, profesor de hostelería en el IES de Foz y Nicolás Asensio, director del centro. No pudo acudir Lucía Freitas, del Grupo Nove, seleccionada como la segunda mejor cocinera de 2016 en Alimentaria y chef do restaurante A Tafona en Santiago.