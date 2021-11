Ribadeo sumará a su paseo costero más solicitado un carril para ir en bici

El paseo que más gente hace en Ribadeo sin ninguna duda, el que discurre paralelo a la boca de la ría entre el muelle y el entorno de la playa de Rocas e Illa Pancha, contará en unos meses con un carril bici y, además, verá notablemente modificada su fisonomía ganando más espacio para el ocio.

El Concello sacó este martes esta obra a licitación por un importe total de 320.000 euros de los que la Diputación aporta 250.000 y, el resto, las arcas municipales. El plazo de ejecución de los trabajos será de cuatro meses.

La ruta que se crea saldrá de la playa de Os Bloques para recorrer el paseo marítimo, subir por la carretera del faro e ir hacia Rocas. Allí girará de vuelta por pistas de Vilaselán habilitando una ruta circular de unos cuatro kilómetros.

El alcalde ribadense, el nacionalista Fernando Suárez, explicó que es una obra "para toda a cidadanía: para a xente nova e para a non tan nova, para os que viven en Ribadeo e para os que nos veñen visitar". Calificó el proyecto de "ambicioso, grande e complexo" porque indicó que para poder sacarlo adelante "tivemos que superar sete informes sectoriais: de Urbanismo, de Costas, do Plan de Ordenación do Litoral, da Autoridade Portuaria, de Portos de Galicia, de Patrimonio e de Fomento. Polo tanto fíxose no último ano moito traballo do que non se ve» y destacó que es muy importante "a achega que fai a Deputación, coma sempre, para esta obra".

Defiende esta idea por la necesidad de espacios públicos para pasear "e desde o Concello estamos intentando converter en realidade estes soños".

Con respecto a los plazos de ejecución concretos, Fernando Suárez confía en que las obras puedan empezar en enero y que por lo tanto el carril bici se pueda disfrutar ya en primavera.