Ricardo Miguel Hernández: "En Ribadeo me siento como si estuviese en casa"

El Ribadeo Indiano, que se celebra este fin de semana, ha traído una exposición de arte cubano a la casa indiana de Don Gonzalo Bedoya, ¿qué se puede encontrar en esta exposición?

Mucho material de archivo. Tanto Yunior Aguiar como yo trabajamos con archivo, en mi caso sobre todo con archivo fotográfico. Expongo foto collage, y son fotos compradas a familias o en mercadillos, de 1920 a 1990, y donde despliego ideas diferentes.

¿Pero qué hace con esas fotos?

Las recorto, las rompo, las superpongo... Hay fotos de paisajes, retratos, escenas sociales, elementos relacionados con la historia de mi país.

¿Y además?

Yunior tiene un dúo, con Celia, y los tres presentamos una colección de pasaportes del siglo XIX de españoles que fueron a Cuba a trabajar. Es curioso, porque no había foto, y se adjuntaban descripciones, como la fisonomía, de qué color eran los ojos... Incluso en un pasaporte ponía nariz regular. ¿Cómo sería una nariz regular entonces?

Interesante.

Y en una sala también se pueden ver dos vídeos en bucle sobre la puesta de sol cayendo y otra subiendo, una detrás de otra. Y en otra parte de la sala están expuestas una serie de entrevistas que hace Yunior a emigrantes que viven en Escocia, donde él reside desde hace ocho años.

¿Cómo llegan a abrir una muestra en Ribadeo?

La exposición está pensada para el Ribadeo Indiano, para mostrar la conexión migratoria, histórica y cultural que hay entre Galicia y Cuba. Y fue a través de un pariente de Yunior, Ernesto Cruzado, que fue el que nos trajo aquí.

¿Es la primera vez que sale de Cuba?

No, he estado varias veces en Europa, por ejemplo estuve en Madrid en 2014, y también he estado en Estados Unidos.

¿Y en Galicia?

Es la primera vez que estoy en el norte de España. Una cosa que me ha sorprendido mucho es la calidez que tienen las personas que viven en Ribadeo, te tratan como una verdadera familia, todos conversan, me preguntan, me brindan su apoyo, me siento como si estuviese en casa, y por eso quiero mostrar mi gratitud.

¿Conocía algo de los indianos?

No. ¿Te puedes creer que no sabía lo que era un indiano? Tener abierta una exposición en una casa como la de Gonzalo es una sorpresa. En Cuba no queda una casa como esta, en estas condiciones. Hubo muchas casas así, pero no queda ninguna en pie. Exponer en esta vivienda es como volver atrás, la casa está muy bien conservada.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en este viaje?

El gusto por la buena comida, que es impresionante. Parece que cocinan como si el mundo se fuera a acabar mañana e hicieran los mejores platos para hoy. Y la ría también me gusta mucho, he ido desde que estoy aquí cinco o seis veces. Y lo bien organizado que está todo en Ribadeo, lo cercano que está todo y lo bonito que lo tienen.