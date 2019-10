Ribadeo será el Vigo de la comarca con 800.000 luces led en Navidad

El alumbrado navideño en Ribadeo dará un paso más este año y contará por vez primera con un total de 800.000 luces led entre farolas, arcos, árboles y figuras en 3D que se instalarán por toda la localidad. El gobierno municipal sacó este viernes a licitación dicho alumbrado por un importe total de 23.900 euros. En principio la vigencia del contrato será de dos años con posibilidad de una prórroga de uno más. Las empresas interesadas disponen hasta el 9 de noviembre para presentar sus ofertas.

El alcalde ribadense, Fernando Suárez, comentó que continúan de este modo con su idea de "mellorar un pouquiño a iluminación do ano anterior" y que por eso "quixemos dar un paso adiante no senso de consolidar todo o que viñemos facendo para incrementar máis os espazos públicos de iluminación do Nadal, cambiando e renovando o aspecto das luminarias e incorporando novos elementos que confiemos sexan do agrado de todo o mundo".

Sobre la cifra de las 800.000 luces led en total, la calificó de "importantísima" y algo que nunca se había alcanzado en Ribadeo: "Non imos ser como Vigo, que seguramente se vexa desde o espazo exterior a súa iluminación, pero a nós seguro que desde toda A Mariña e máis desde o Occidente asturiano se nos verá sen ningún problema. É moi importante que se nos vexa para que a xente siga vindo a mercar ao noso comercio e a desfrutar da nosa hostalería, e en xeral dos servizos que ofrece Ribadeo". El criterio de selección del adjudicatario será el que haga la mejor oferta.