Ribadeo sanea el Parque dos Indianos a base de tierra, hierba, plantas y árboles

El Concello desaneará el Parque dos Indianos en una obra que durará alrededor de dos meses. "A grava que había nalgunhas zonas vaise cambiar por terra vexetal, sementarase herba natural e dotarase de novas plantas e árbores. Estas obras fanse con medios propios e co persoal das áreas de medio ambiente e de obras",explicó el responsable de medio ambiente,

El concejal adelantó la forma en la que se realizarán las obras: "En primeiro lugar estase facendo a retirada dunha especie de grava que tiñan varias partes dese parque, onde había vexetais secos, para despois facer un recheo con terra vexetal e plantar novas árbores e plantas", señaló, añadiendo que la duración de los trabajos dependerá, en gran medida, de la climatología.

"As obras van durar bastante porque, debido ao estado no que se atopaba o terreo, hai que deixar que se osixene e volver pasar outra vez a pala. Polo tanto calculamos que aproximadamente en dous meses, dependendo da meteoroloxía que teñamos, estea todo rematado e quede cunha mellor presenza. Farase tamén un sementado de herba natural para todas as zonas onde non haxa árbores nin plantas".

Jorge Díaz pidió disculpas por las molestias que puedan causar las obras a los usuarios habituales del parque. "Que perdoen as molestias os veciños que usaban ese parque porque durante o tempo que duren as obras non van poder pasear nin sentarse alí. Pero unha vez que estea rematado poderán facelo en mellores condicións".

DESINFECCIÓN. El PP exigió al gobierno local del BNG la limpieza y desinfección de las calles y parques en el entorno del centro de salud y otros puntos concurridos de Ribadeo. "Parece que o goberno local continúa ausente nestes momentos tan complexos e nestes días é fundamental, entre outras cousas, unha boa limpeza e desinfección das zonas das que facemos máis uso os ribadenses", manifestó, añadiendo que el PP pedirá "un protocolo covid de limpieza e desinfección para que o goberno local o poña en marcha", aseguró la viceportavoz del grupo municipal, Elena Sierra.

Sierra denunció también la existencia de humedades en el parque infantil de San Francisco. "Estanse a crear manchas verdes que poden provocar que os usuarios esvaren. É un perigo", recalcó la popular.