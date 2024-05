Ribadeo renovará las ventanas de la escuela de música con 40.000 euros de la Xunta

El Concello de Ribadeo firmó un nuevo convenio con la Xunta para realizar mejoras en el edificio de la escuela de música. El alcalde, Dani Vega, anunció este sábado que invertirán 40.000 euros en dichas actuaciones. "Detectamos unha necesidade e vémonos na obriga de actuar con responsabilidade. Non podíamos destinar nestes momentos orzamentos propios e o que fixemos foi ter unha reunión coa Consellería de Cultura e a Xunta vai poñer o 100% do investimento, polo que estamos satisfeitos de acadar este convenio", explicó el regidor.

Dani Vega añadió que "o profesorado e a dirección, Hugo García, dicíanos que tíñamos que actuar en primeiro lugar nas ventás porque deixan pasar o frío, xa que están moi deterioradas, porque son moitos anos de non investir absolutamente nada na escola de música e agora atópase nun mal estado, como pode observar calquera, cunha necesidade de investimento elefantiásica. Polo tanto, trataremos de palias as súas deficiencias derivadas do paso do tempo".

El Concello ribadense prevé destinar los fondos obtenidos por medio de este convenio a renovar las ventanas, cumpliendo los parámetros de Patrimonio de la Xunta por lo que serán de madera, "que parece que é o máis normal”.

El alcalde de Ribadeo manifestó también que "estamos moi satisfeitos e vamos seguir traballando de xeito coordinado para continuar conseguindo orzamento porque a escola de música necesita moito máis, non soamente estes 40.000 euros, para poñela ao 100% e que sexa digna e un espazo acolledor para que acudan todos os alumnos”.