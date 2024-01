Ribadeo renovará el patronato del CFEA Pedro Murias para impulsar el centro

El Concello de Ribadeo se dispone a iniciar el proceso de renovación del patronato con el que deberían de estar funcionando y rigiéndose las instalaciones del centro de formación y experimentación agraria (CFEA) Pedro Murias de Vilaframil. Sin embargo, ese patronato, presidido por el propio Ayuntamiento, está caducado desde hace tiempo e incluso integrado por asociaciones y colectivos que ya no existen. Por eso el alcalde, Dani Vega, anticipó que empezarán a trabajar para ponerlo al día y, de este modo, favorecer también la posibilidad de ampliar la oferta del centro, algo en lo que trabajarán de la mano con su nuevo director, el también ribadense Manuel Valín.

Daniel Vega destacó la importancia de la formación que se imparte en estas instalaciones, pero también hizo hincapié en "a mellora que precisan". Por eso se refirió al patronato indicando que "non pode ser que o formen institucións que xa non existen ou cargos que non ten moito sentido que estean dentro del". Añadió que "agora imos renovalo e a partir de aí vamos seguir traballando".

Esa continuidad en el trabajo a la que hizo referencia Vega pasa por "mellorar as instalacións, pero tamén temos propostas que queren vir a Pedro Murias. Estamos traballando coa dirección do centro, con pouso, con pensamento, cunha visión técnica e sempre entendendo que Pedro Murias ten ese espírito fundacional, que é a agricultura, promover o espazo rural e tamén o sector primario".

El director del CFEA, Manuel Valín, explicó que están trabajando en colaboración con la Asociación de Viveristas del Noroeste (Asvinor) y con su gerente, Santiago Ramos. "Os de Asvinor son os que van impartir os obradoiros, o que é unha garantía, e parécenos que esa é a liña de traballo".

También adelantó que tienen en cartera para el segundo trimestre de este mismo año "unha actividade na que temos moita ilusión e coa que pretendemos que xurda, se é posible, unha pequena cooperativa ou alguén que se faga autónomo e se poida dedicar ao tema das plantas ornamentais", concluyó el director del centro.